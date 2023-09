Istigò alla corruzione, consigliere condannato

Ferrara, 22 settembre 2023 – E' stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e 2.500 euro di provvisionale il consigliere comunale della Lega, Stefano Solaroli, che era finito a processo per istigazione alla corruzione nella ormai nota vicenda del 'trenino'. La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dopo che il pm Ciro Alberto Savino aveva chiesto l'assoluzione, così come la difesa del consigliere, rappresentata dall'avvocato Carlo Bergamasco. Aveva invece chiesto la condanna l'avvocato Fabio Anselmo, che assisteva la parte civile Anna Ferraresi.

Solaroli era accusato di avere fatto pressioni sull’allora collega di maggioranza e di partito Ferraresi per farla dimettere dal consiglio comunale, in un momento in cui l’attuale esponente del Misto era in rotta di collisione con il Carroccio. In cambio del suo passo indietro avrebbe potuto avere un lavoro a tempo indeterminato come accompagnatrice turistica sul trenino che gira per le strade del centro.

"Per convincermi ad accettare – spiega la Ferraresi in una nota – mi disse “Nicola è d'accordo, “Ne ho parlato con Alan”. Chissà se era vero, probabilmente non lo sapremo mai. Di sicuro non era farina del suo sacco, visto che il file con la proposta di lavoro Solaroli se l'è fatto mandare da un altro soggetto rimasto ignoto, e poi “inoltrato” alla sottoscritta tramite WhatsApp. Ognuno faccia le sue valutazioni, ma tanto oggi – aggiunge – si è stabilito che una tale condotta, non può essere considerata lecita. È una vergogna che la Lega abbia consentito a Solaroli, dopo un breve periodo di autosospensione, di poter tornare in Consiglio, persino giustificandolo, come se tutto ciò fosse normale. Da un lato, – conclude – non posso che essere contenta di questo risultato per cui non finirò mai di ringraziare il mio Avvocato e il suo studio ma, dall'altro provo una profonda tristezza al pensiero che la nostra amata Ferrara sia in mano a questa gente”.