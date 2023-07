La Cassa di Ravenna ha raccolto 75mila euro

Il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna che comprende anche la Banca di Imola Spa e il Banco di Lucca e del Tirreno Spa, ha attivato dal 19 maggio scorso, l’apertura di un cc, che ha raccolto 75.115,55 euro, in totale esenzione di spese, per effettuare donazioni a favore delle popolazioni e delle imprese alluvionate in Emilia Romagna. L’intero importo è già stato donato in parti uguali alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna e alla Croce Rossa Italiana. Il conto corrente IT38S0627013100CC0000308114 intestato a “La Cassa di Ravenna emergenza alluvione” è ancora aperto: è possibile fare ulteriori donazioni.