La Cisl boccia il bilancio regionale: "Solo mancette alle sagre di paese"

La Cisl Marche ieri ha scelto Marco Ferracuti come successore di Sauro Rossi alla segreteria generale. Sul piatto sanità, infrastrutture, il difficile dialogo con la giunta di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli.

Ferracuti, come mai il rapporto con la Regione è sempre così teso?

"Perché la politica ha fretta e non riflette. Al governatore Acquaroli e alla giunta dico: apritevi e poniamo insieme le basi per un patto sociale ‘Marche 20-25’. Serve un accordo, altrimenti la situazione può diventare irreversibile, specie per un settore".

Immagino lei intenda la sanità, è così?

"Certo. In questo settore sempre la fretta ha prodotto una nuova legge regionale vuota, che non affronta i problemi. A bocciare la politica sanitaria di Palazzo Raffaello sono i numeri in costante crescita della mobilità passiva: l’ultimo riferimento, del 2022, parla di un saldo negativo di quasi 30 milioni di euro". Liste di attesa e carenza degli organici sono gli altri nodi?

"Esatto, ma la narrazione va cambiata. Il centrodestra non assume, perché non vuole spendere le risorse per medici e infermieri. Invece di investire milioni di euro per le strutture ospedaliere, li accantonino per colmare i vuoti in reparti e strutture sanitarie. Ecco perché poi i marchigiani preferiscono andare fuori regione per curarsi".

Restando sul tema delle risorse, quale giudizio dà del bilancio regionale approvato alla fine di dicembre.

"Un giudizio totalmente negativo. Invece di pensare alle priorità dei marchigiani hanno preferito investire sul famigerato ‘Allegato E’, ossia micro-finanziamenti a pioggia per i Comuni. Invece di abbassare le rette per le residenze protette, aumentate del 10-12%, o investire sulla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, hanno preferito distribuire mancette alle sagre di paese. Tutto questo è inaccettabile". Un altro tasto dolente sono le infrastrutture. Sull’aeroporto delle Marche dove ha sbagliato, se ha sbagliato, la Regione?

"Nello scegliere la fretta a discapito della funzionalità. Sul tema non siamo minimamente stati coinvolti e alla fine hanno commesso errori gravissimi sulla pelle dei marchigiani. Ma sui trasporti mi lasci dire una cosa..."

Prego.

"Inutile investire e fare voli pindarici soltanto sull’aeroporto, se poi i trasporti alternativi nella regione sono fermi a più di vent’anni fa. Le Marche sono la regione con l’uso più basso dei trasporti su gomma e abbiamo venti società del Tpl. Ognuno si occupa del suo orticello, ma mancano le connessioni base. Serve una visione di sistema".