La cucina marchigiana a Parigi: "Siamo ambasciatori del gusto"

"Benessere con gusto: la cucina marchigiana a Parigi". Da lunedì a giovedì, la Regione Marche parteciperà all’ottava Settimana della cucina italiana nel mondo a Parigi. Un programma di iniziative che coinvolge una delegazione economico-istituzionale composta da Regione, enti locali, imprese del settore alimentare, esperti, con la partecipazione di Atim, Svem e Amap. "Le Marche – spiega l’assessore all’agricoltura e alle attività produttive, Andrea Maria Antonini – sono state scelte dal ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per rappresentare la cucina italiana nel mondo e narrare la qualità dei prodotti. La regione, infatti, è riconosciuta come terra di benessere e qualità della vita, ma anche come terra della biodiversità grazie a 150 prodotti tradizionali, diversissimi tra loro per storia e dimensione produttiva. Caratteristiche uniche che si riflettono anche nella gastronomia, espressione di un insieme di cucine del territorio rappresentate da ben otto chef stellati. Le Marche sono inoltre terra di eccellenze: tutti i nostri prodotti più prestigiosi, dalla pasta ai formaggi e ai salumi, dalle carni all’olio extravergine di oliva, hanno ottenuto la certificazione Dop e Igp, così come i vini, che vantano cinque Docg, diociotto Doc e una Ig". Fitto il programma di eventi dedicati alle imprese dell’agroalimentare, alla promozione e al rafforzamento della collaborazione tra municipalità italiane e francesi: il principale si terrà martedì all’ambasciata italiana per la presentazione della candidatura Unesco della cucina italiana nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Oltre alla delegazione della Regione con la presenza del governatore Acquaroli, alla stampa e alle autorità francesi, ci saranno il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida; l’omologo francese Marc Fesneau; Matteo Zoppas, presidente Ice, e l’ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente d’Italia all’Unesco. A fare gli onori di casa Emanuela D’Alessandro, ambasciatrice d’Italia a Parigi. Alla serata parteciperanno importatori di prodotti italiani e circa trenta ristoratori italiani in attività a Parigi, selezionati utilizzando come criterio Guida Michel 2023 e Gambero Rosso, nonché cinque titolari di pizzerie selezionati nel Fiftheen Top Pizza. L’evento si inserisce in "un’azione di promozione dei prodotti marchigiani più ampia realizzata con l’Agenzia di Parigi dell’Ice – spiega Antonini –. Per una settimana (da lunedì a sabato), in nove ristoranti e pub nel centro di Parigi saranno organizzati Happy Hour con vini e formaggi marchigiani, ciauscolo e olive ascolane. A sostegno delle imprese agroalimentari, specie per la ricerca di nuovi buyer, è stato organizzato un incontro nella sede Ice di Parigi e il Business tour di due giorni". Mercoledì, al Consolato generale d’Italia, si terrà un incontro per promuovere i gemellaggi, rivitalizzando quelli già in essere o attivandone di nuovi". Marco Principini