La pesarese Biesse sbarca in Giappone

Parlerà giapponese la multinazionale pesarese Biesse, tra i leader mondiali nel settore delle linee e macchine integrate per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e materiali compositi. È stata inaugurata ieri, a Osaka, la prima filiale nel Paese del Sol Levante, alla presenza del Console d’Italia, Marco Prencipe. "La scelta della Biesse di aprire la prima sede giapponese a Osaka, prodromica a un’ulteriore consolidamento della presenza in un mercato ad alto potenziale, conferma il dinamismo del Kansai – ha detto –, regione che ospiterà l’Expo nel 2025". Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse realizza l’80% del fatturato consolidato all’estero, opera in più di 160 nazioni grazie a una presenza diretta nei principali mercati mondiali. La scelta di investire nel Kansai e di affermarsi in Giappone nasce soprattutto in virtù dell’atteggiamento innovativo dell’industria locale della lavorazione del legno.