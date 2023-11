La Regione guarda verso l’Amazzonia

In visita nelle Marche una delegazione brasiliana dello Stato di Amapà, nell’area amazzonica, per una serie di incontri coi rappresentanti di Regione, Università, centri tecnologici Cosmob e Meccano e aziende manifatturiere e agroalimentari. Ieri, in Regione, sottoscritto protocollo d’intesa in materia di bioeconomia, tecnologia e innovazione.