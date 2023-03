La ricetta spaziale contro l’invecchiamento: “Impariamo dagli astronauti”

Filippo Ongaro ha una lunga esperienza come medico degli astronauti

Rimini, 11 marzo 2023 – A lezione dal guru anti invecchiamento. Dopo una lunga esperienza come medico degli astronauti per l’Esa, il dottor Filippo Ongaro si è specializzato negli Usa in anti-aging. Oggi e domani sarà al Palas di Riccione per un evento dedicato ai segreti della giovinezza, occasione in cui presenterà anche il suo ultimo libro "Missione longevità". Dottor Ongaro, come è passato dall’attività di medico degli astronauti in Esa a quella di esperto in anti-aging? "Dopo 7 anni all’Esa, con mia moglie che allora faceva la psicologa degli astronauti, ci è venuto naturale di applicare le conoscenze che avevamo acquisito. Per circa 10 anni abbiamo svolto un’attività clinica di medicina anti-aging. Dal 2017 siamo transitati nel mondo del coaching". Cosa succederà durante l’evento al Palariccione? "Faremo due giorni di full immersion sulle nuove conoscenze che riguardano la longevità. L’obiettivo è trasmettere più consapevolezza sul da farsi per migliorare la protezione cellulare, la forma fisica, la prestazione mentale, la parte emotiva e relazionale. Vivere bene e invecchiare bene". Qual è il segreto della longevità? "Non c’è un segreto, c’è un sistema, ovvero cominciare molto prima a prendersi cura di sé stessi. Contano l’alimentazione, lo stress, le relazioni. E lavorare...