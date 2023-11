La ricostruzione accelera. In 11 mesi un miliardo ai privati: "Finanziamenti raddoppiati"

Un miliardo di euro: è la cifra liquidata ai privati del cratere marchigiano del sisma dall’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione) nel solo 2023, con la previsione di superarla entro la fine dell’anno. Il doppio della somma saldata nel 2022, pari a 583 milioni di euro (il totale, fino a oggi, è di 2,6 miliardi). "È un dato significativo. Dimostra l’accelerazione che c’è stata nella ricostruzione privata e insieme alla ricostruzione pubblica, alle opere e ai progetti connessi al Pnrr sisma, ci permette di guardare con ottimismo al rilancio delle zone terremotate", ha detto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che ieri nella sede dell’Usr di Piediripa (Macerata) ha tenuto il punto a sette anni dal terremoto. Al suo fianco, il sottosegretario all’economia (con delega alla ricostruzione) Lucia Albano, il commissario straordinario Guido Castelli e il direttore dell’Usr delle Marche, Marco Trovarelli. Per l’occasione, è stato anche inaugurato l’allestimento fotografico "Rinascendo. Il ritorno del luogo vivo", a cura di Eleonora Conforti, Isabella Parrucci, Alessia Scarpeccio e Luca Capponi (con le foto di Photonica3). "La ricostruzione privata è sempre in aumento. Per le opere pubbliche – ha spiegato Trovarelli –, abbiamo circa il 65% degli interventi finanziati, essendo iniziata prima la programmazione. Per i lavori privati, invece, circa il 36% degli interventi. Quasi la metà delle opere pubbliche è stata finanziata (il 45%), di cui il 12%, un quarto, soltanto quest’anno". "La sfida, per il biennio 2024-2025, è di accelerare la ricostruzione anche nei borghi più colpiti – ha aggiunto Acquaroli –. Il cratere deve diventare sempre più competitivo, capace di attrarre investitori, giovani e imprese. Nelle prossime settimane convocheremo un tavolo con le iniziative da mettere in campo". "Le Marche hanno sofferto, ma esprimono anche una volontà di vita e di rinascita, come si può vedere da questo allestimento – ha osservato il sottosegretario Albano –. Il cambio di passo c’è, grazie anche al lavoro capillare degli Usr". Il progetto, promosso dalla Regione, si è concretizzato grazie alla collaborazione dei sindaci degli 85 Comuni del cratere, che hanno voluto dare testimonianza della riapertura e avvio di cantieri strategici per la rinascita dei luoghi e delle rispettive comunità. Allo stato attuale, per la ricostruzione privata sono 11.119 i decreti emanati; i cantieri conclusi sono 6.049. Nel Maceratese emanati 6.756 decreti, le pratiche presentate sono 10.479 e i lavori conclusi 3.638. Relativamente alla pubblica, gli interventi finanziati sono 2.377: a oggi sono 341 i milioni erogati e 221 gli interventi conclusi. Per quanto riguarda i fondi Pnrr Pnc (Piano nazionale complementare) sisma, per la macro misura A (città e paesi sicuri, sostenibili e connessi) sono stati finanziati 308 interventi per 398 milioni, 79 già erogati, mentre per la macro misura B Next Appennino, diretta alle imprese, sono stati finanziati 630 progetti per 214 milioni, che innescano investimenti per 476 milioni. Il commissario Castelli ha evidenziato i nodi che restano. "La strada è ancora tanta, ma si è creato un bel clima tra istituzioni – ha affermato –. Abbiamo bisogno di progetti: a livello nazionale, di 50mila progetti attesi, ne sono arrivati 29mila. Dei 20mila che rimangono, buona parte sono nelle Marche. Dobbiamo anche sbloccare il 110 con il contributo sisma, ma la buona notizia è che, dopo i 200 milioni di euro da Mps e i 300 milioni da Intesa Sanpaolo, sta per arrivare un plafond di altri 200 milioni di crediti legati all’utilizzo del Supersismabonus da un altro istituto. Bisogna lavorare anche sul fronte dei permessi. Non a caso, abbiamo cambiato le norme 83 volte per semplificare sempre di più. Procediamo poi con la stabilizzazione del personale, basti pensare ai novanta dipendenti dell’Usr".