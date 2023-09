La Rigoni di Asiago cresce ancora Rilevata l’ascolana Ambrosiae

La Rigoni di Asiago ha comprato la maggioranza di Ambrosiae azienda con sede a Monteprandone (Ascoli Piceno) che dal 2014 produce snack e prodotti per la colazione, creati con ingredienti naturali, vegetali, biologici. Con l’ingresso di Ambrosiae, Rigoni punta a diventare il player di riferimento per la prima colazione e per gli snack biologici in Italia, sui mercati europei e non.