La sanità nel mirino: "Stop liste d’attesa, patto con i medici per gli esami di base"

Assessore Filippo Saltamartini, i revisori dei conti parlano di una sanità che nelle Marche rischia di essere "per raccomandati, facoltosi, fortunati".

"Io l’ho definito un atto viziato da un eccesso di potere. A che titolo i revisori danno questi giudizi? Il presidente Acquaroli li ha convocati formalmente per chiedere su quali dati facessero certe affermazioni, ma non si sono presentati. Il loro compito è di accertare il pareggio di bilancio, non buttare là giudizi senza dare spiegazioni".

È facile immaginare che si riferissero ad alcuni dei problemi storici della sanità, non solo marchigiana. Uno su tutti, le liste d’attesa. In generale, la Regione non si riconosce alcuna responsabilità?

"Certo, però il discorso è complesso e dobbiamo partire da un presupposto: il nostro paese investe in sanità il 6,2% del Pil pari a 3,5 miliardi, rispetto al 10% di Francia, Germania e Regno Unito. La spesa sanitaria è di 136 miliardi l’anno, 100 è il costo degli interessi sul debito pubblico. In queste condizioni di sottofinanziamento gli investimenti sono difficili. Tuttavia, pur in queste condizioni, le Marche hanno ricevuto 11 milioni di euro perché siamo tra le prime 5 regioni benchmark (cioè di riferimento, ndr). Torrette è il primo ospedale d’Italia per il secondo anno consecutivo. Siamo l’unica Regione ad aver finanziato 150 borse di specializzazione per i medici di medicina generale, che sono un’altra delle grandi carenze del sistema".

Borse che però non sono prese d’assalto. Su 150 posti, si sono candidati in 90.

"Ma sa quanti erano i posti a bando prima di noi? Cinque. Noi ne finanziamo 150 l’anno. Il problema è che poi ogni anno 20mila medici vanno a lavorare nell’Ue, dove i trattamenti economici sono più alti. Poi c’è la concorrenza della sanità privata. E certe specialistiche come la neurochirurgia e la cardiochirurgia hanno più appeal".

Intanto i pronto soccorso si affollano.

"I due aspetti sono profondamente legati. Per questo abbiamo portato a termine un accordo con i medici di famiglia per istituire gli ambulatori funzionali territoriali. Sono aggregazioni professionali tra i medici di famiglia con l’ausilio di specialisti e infermieri, e anche strumenti (holter pressorio, Ecg, analisi dermoscopica). Su Pesaro sono già cinque i centri che partiranno, in totale saranno nove, 50 in tutta la regione: incideranno anche sulle liste d’attesa, perché ci sarà la possibilità di avere consultazioni con i medici ospedalieri per alcune prestazioni, per le quali l’aumento è del 4-500%, anche tramite la telemedicina. Poi ovviamente il Pnrr ci dà la possibilità di acquistare nuove Tac e Risonanze".

Serve il personale per far lavorare le macchine.

"I tetti di spesa sulle assunzioni ci limitano, ma siamo impegnati con il governo a chiedere un aumento dei compensi per gli extra che i medici saranno disposti a fare per smaltire le liste d’attesa. Ora sono 60 euro l’ora, vorremmo arrivare a 100 come chiedono i sindacati".

Sui vaccini anti Covid le Marche sono state ai primi posti a livello nazionale. Adesso, per vaccinarsi, si va a finire a febbraio.

"Innanzitutto durante la pandemia il nostro lavoro per immunizzare la popolazione e i lavoratori ha permesso alla nostra regione, marcatamente manufatturiera, di garantire il sistema produttivo regionale e nazionale, esportando 12 miliardi di beni. Non fu un caso se Pfizer decise di avviare tutto il ciclo produttivo negli stabilimenti di Ascoli. Tornando a oggi, il problema è stato l’adesione non piena dei medici di famiglia soprattutto a Pesaro".

Politicamente, ha fatto discutere la nomina di Aldo Salvi come sottosegretario alla presidenza della giunta, a cui sono stati assegnati incarichi che hanno a che vedere con la sanità. Ad alcuni è parso un ridimensionamento del suo ruolo.

"La nostra è una coalizione in cui c’è la lista civica di Mattei che doveva avere una rappresentanza, inoltre il presidente aveva bisogno di un sottosegretario. Infine, io mi sono dovuto occupare di tutta una serie di questioni tecniche, perché sono stato cinque mesi senza direttore del dipartimento e dell’Ars, per cui c’era la necessità – da me stesso evidenziata – di una figura che si occupasse di alcuni temi. Lui è stato primario al pronto soccorso, conosce bene la materia, è capace e possiamo contare su di lui, mentre io conservo la mia funzione".