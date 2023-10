La scarpa ispirata ai monti Sibillini: "Portiamo le Marche nel mondo"

MONTEGRANARO (Fermo)

Stavolta ha puntato in alto, nel senso letterale del termine, il calzaturificio Fessura dei fratelli Andrea (Ceo e anima creativa), Giorgio (direttore finanziario) e Marco (responsabile produzione), guardando alla cima più alta dei Sibillini, il Monte Vettore (2476 metri), raggiungibile percorrendo il sentiero E15 e dalla cui cima si può godere di un panorama maestoso. Tutto questo è raccontato nel progetto Fessura Trailflex E15 Vettore e nella scarpa VTR–E15 ad alto contenuto tecnologico, equipaggiata con il brevetto industriale ReflexSystem, sulla cui suola compare, appunto, lo skyline dei Sibillini.

"La scarpa ispirata al territorio nasce dalla volontà di creare un prodotto con tecnologia del ReflexSystem – spiega Andrea Vecchiola – ovvero quattro cuscinetti inseriti nella suola che assorbono e, nel contempo, rilasciano energia in zone differenti del piede, creando un beneficio mentre si cammina". È al mondo del fashion sport che punta Fessura, con una moda funzionale: "È un mercato enorme, dove sono pochi i marchi italiani vincenti. In questo momento la moda va verso il trail e nella nostra linea trailrunning esaltiamo al massimo i principi del sistema Reflex, utilizziamo materiali di nuova generazione molto elastici e leggeri". Poi, c’è il valore aggiunto che sta nel ‘vestire’ questi progetti con una italianità nelle forme, nei colori e nei materiali. Il lancio della VTR – E15 è previsto a primavera con un evento sui Sibillini, una gara di trail, magari da organizzare con Regione Marche e Atim "ai quali è piaciuta l’idea di una scarpa che veicola il territorio e che viene venduta in almeno 20 Paesi (gli ultimi mercati aggrediti sono Israele e, di recente, la Turchia)".

"È un’operazione di co-marketing in cui a noi interessa che Fessura sia veicolata come sneakers del territorio e alla Regione importa invogliare i turisti a venire in questi posti magnifici". Sarà un Qr-Code sulla scatola a mostrare visivamente al cliente, i luoghi a cui si ispirano le scarpe. L’idea e la fase creativa del progetto affondano le radici nell’azienda di Montegranaro ma la produzione sarà in Cina: "È un mercato in continua evoluzione e in alcune zone non si trovano più orlatrici, proprio come qui da noi. Ci siamo da 10 anni. Ora ci stiamo spostando nei distretti più specializzati per le sneakers. Utilizziamo compound di nuova generazione che vengono prodotti solo in Asia. Le sneakers da competizione vengono fatte lì, non solo per una questione di costi, ma per una tecnologia che qui non c’è e che ci rende competitivi".

Fessura è partecipata al 24% da soci esterni, in gran parte del Fondo Azimut "ma, entro fine anno dovremo riaprire il capitale per fare entrare altri soci e accelerare le potenzialità delle nostre linee con operazioni di comunicazione".