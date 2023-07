La scommessa di Ariston e Lube "Investimenti per 190 milioni"

di Giacomo Giampieri

I progetti finanziati con il programma Next Appenino di Ariston Group e Lube rappresentano "un esempio, un modello di quello che possiamo e vogliamo fare, di quello che il made in Italy, il sistema Italia, è in condizione di realizzare con gli investimenti significativi grazie anche al supporto pubblico, come doveroso, in un ecosistema estremamente favorevole alla crescita in settori che sono l’orgoglio della nostra produzione e del nostro lavoro". Da Ancona, il ministro per le imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, ha elogiato i primi due contratti di sviluppo per grandi investimenti, che interessano le aree ferite dai terremoti del 2009 e 2016. Urso ha fortemente insistito sul contrasto alla delocalizzazione, ritenendo al contrario necessario favorire l’internazionalizzazione delle imprese.

"In questo modo si può sicuramente intercettare al meglio gli investitori stranieri – ha aggiunto –, che vogliono realizzare obiettivi nel nostro Paese". I progetti favoriranno ricostruzione e rigenerazione urbana nell’Italia centrale e nel cratere, dove hanno sede le due aziende. Grazie a incentivi per circa 46 milioni, saranno generati nel territorio marchigiano investimenti per circa 190 milioni. Ariston Group, azienda tra i leader mondiali del comfort termico sostenibile con base a Fabriano, impegnerà circa 100 milioni, a fronte di circa 16 di contributo. L’impegno di Ariston Group è di continuare a crescere nelle Marche attraverso un piano di investimenti focalizzato sulle tecnologie rinnovabili e ad altissima efficienza, rafforzando l’infrastruttura e investendo in ricerca e sviluppo per accelerare l’innovazione di prodotto e di processo. Il gruppo favorirà anche la decarbonizzazione dei processi produttivi e lavorerà per garantire occupazione. Lube, noto marchio che produce cucine componibili ed elementi d’arredo con sede a Treia (Macerata), investirà 43,9 milioni a fronte di 9,5 di contributo. Il progetto prevede la creazione di una nuova unità produttiva a Treia, per produrre mobili da cucina, mobili per il living (montati e smontati) e armadi smontati, per il mercato estero. Si stima un impatto occupazionale di 56 posti di lavoro in più, oltre a nuovi prodotti e una maggiore capacità tecnica di far fronte al mercato estero, con una linea produttiva dedicata.

Gli investimenti, avviati a marzo, termineranno a dicembre 2025, con l’avvio a pieno regime nel 2026. "Si tratta di investimenti importanti, che danno vita a una nuova opportunità di rigenerazione economica e sociale del nostro territorio", ha detto il governatore Francesco Acquaroli, in conferenza stampa assieme al commissario straordinario alla ricostruzione e alla riparazione post sisma 2016, Guido Castelli, al sottosegretario all’economia e alle finanze, Lucia Albano, e ai rappresentanti di Ariston Group e di Lube, tra i quali Paolo Merloni (presidente esecutivo di Ariston Group) e Fabio Giulianelli (ceo del Gruppo Lube).