La seconda vita dei rifiuti sportivi: "Così diventano piste d’atletica"

TOLENTINO (Macerata)

Il lieto fine dei rifiuti. Scarpe da ginnastica, sneakers, tubolari e pneumatici di bici, palline da tennis e padel, camere d’aria sono raccolti e riciclati per essere trasformati in pavimentazioni antitrauma di parchi giochi e piste di atletica. È il progetto di economia circolare "Esosport", targato Eso Recycling – Società Benefit, che dà nuova vita anche ai dispositivi di protezione individuale, caschi, guanti, tute e scarpe da lavoro. Una realtà innovativa sorta nel 2022, a Tolentino, con l’impianto pilota "Amato Cannara Plant", dedicato al nonno dell’amministratore delegato, Nicolas Meletiou. Allo Smau l’azienda si è distinta per la sostenibilità ambientale e sociale. Fabio Sturani, responsabile per i rapporti istituzionali e lo sport (ex sindaco di Ancona), spiega perché si tratta di una startup rivoluzionaria in un mercato in espansione.

Sturani, avete scelto Tolentino per la produzione. Come funziona l’impianto?

"È composto da due linee: una dedicata al riciclo e l’altra all’attività di produzione e di trasformazione della materia prima seconda in nuovi prodotti destinati al mercato. Attraverso le fasi di triturazione e di separazione dei granuli misti nei componenti di origine (gomma, tessile, plastica, pelle, metalli ferrosi e non) si ottiene la materia prima seconda, arrivando successivamente alla fase di stampaggio, ovvero ai prodotti finiti. L’idea è nata dall’ad Meletiou, runner e maratoneta, su consiglio di alcuni atleti olimpici: l’intento è di dare una nuova vita ai rifiuti sportivi invece di buttarli in discarica".

Come raccogliete i rifiuti sportivi?

"Li ritiriamo in tutta Italia, collaborando con partner come Decathlon, Dhl, King Sport, ma anche grandi firme della moda (ad esempio Fendi e Gucci), che conferiscono materiali di scarto o prodotti fallati e non venduti. Una soluzione green già scelta da multinazionali. Inoltre, in una trentina di Comuni, tra cui Tolentino, abbiamo installato le Eso box in cui i cittadini possono lasciare le scarpe usate da avviare al riciclo (con suola in gomma, da ginnastica, running, sneakers, infradito). I contenitori si trovano in scuole, impianti, negozi di articoli sportivi. La società ha all’attivo trecento punti di raccolta e oltre venti piste di atletica e parchi giochi donati alle amministrazioni pubbliche. Abbiamo attivato inoltre una raccolta di fondi su Crowdfundme, affinché le risorse possano arrivare anche dal basso coinvolgendo poi tutti".

Quali opere avete realizzato?

"Il fondo della pista da corsa di Barletta, dedicata a Pietro Mennea ("La Pista di Pietro"), inaugurata pochi giorni fa anche a Roma, e il "Giardino di Betty" nel parco giochi John Lennon di Tolentino, soltanto per citarne alcune".

Progetti in cantiere?

"Stiamo per aprire il secondo stabilimento in Italia, nella zona industriale di Bari: abbiamo già individuato l’area e tra qualche mese sarà operativo. Nel giro di tre anni contiamo di aprire altri otto impianti, questo pure per inquinare meno e fare percorrere meno chilometri ai mezzi che trasportano rifiuti".

Non solo green economy. Anche inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

"Sì. A Tolentino, oltre agli otto dipendenti, abbiamo assunto di recente un ragazzo autistico. E a breve ne entrerà un altro, sempre del territorio. Non siamo obbligati, avendo sotto le dieci unità. Ma è una scelta aziendale precisa".