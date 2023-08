La sfida della ricostruzione Il governo: dalle norme ai cantieri "Lavoriamo al cambio di passo"

di Alessandro Caporaletti

ARQUATA DEL TRONTO (Ascoli)

"Purtroppo, a sette anni dal terremoto, la ricostruzione è ancora incompiuta. È una ferita che non si è chiusa e fa ancora male. Oltre quattordicimila famiglie vivono lontane dalle loro case, molti territori faticano a tornare alla normalità, sono diversi i ritardi da colmare e le criticità da affrontare. Il governo sta operando per imprimere un cambio di passo, dalle norme ai cantieri". La parola d’ordine è accelerare e lo ribadisce la premier Giorgia Meloni nel giorno in cui l’Italia centrale si ferma per ricordare la notte più nera. Alle 3.36 del 24 agosto 2016 una scossa di magnitudo 6.0 (epicentro nel Reatino) provocò 299 vittime – 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata e 11 ad Accumoli – e sprofondò quattro regioni (Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) nell’incubo di una sequenza che solo nel primo anno fece balbettare i sismografi 74mila volte con 41mila sfollati, 600mila persone coinvolte in 138 Comuni, 340mila edifici sbriciolati o lesionati e danni per 28 miliardi. Sette anni dopo, restano le ferite nelle anime e nei luoghi, ma passati "pandemia e shock dei prezzi dovuto all’inflazione, si è dato nuovo impulso alla ricostruzione privata e sono state poste le basi per velocizzare quella pubblica, snellendo le procedure e sostenendo i soggetti attuatori nelle attività di progettazione e sviluppo delle opere", detta la linea la premier.

E con lei il governo parla a una sola voce, mentre ad Amatrice si depongono le corone d’alloro al monumento realizzato per ricordare le vittime, dopo i rintocchi di campana nell’ora della grande scossa, e nel Parco della Memoria di Pescara del Tronto (frazione di Arquata) si scandiscono i nomi di chi non c’è più, nella veglia notturna presieduta dal vescovo Palmieri. Ricostruire certo, ma anche prevenire.

"L’obiettivo del governo è di accelerare ancora nelle procedure burocratiche, che mal si conciliano con le esigenze di una ricostruzione celere ma sicura", garantisce ad Amatrice il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che poi chiosa: "È assurdo che l’Italia non abbia ancora un piano nazionale per la mitigazione del rischio sismico, materia polverizzata in decine di leggi. Stiamo lavorando per colmare anche questa lacuna e presto porteremo un disegno di legge in Consiglio dei ministri". Davanti ai familiari delle vittime, che in t-shirt arancione chiedono un fondo a loro favore, il commissario Guido Castelli annuncia per ottobre l’avvio del "super cantiere" che permetterà il recupero del centro storico del borgo laziale, e di "cambio di passo per la ricostruzione" parla anche il vicepremier Antonio Tajani, affidando ai social "un pensiero di affetto e di vicinanza" alle comunità colpite. "Siamo consapevoli che ancora tanto deve essere fatto – scrive –, tutto il governo garantirà ogni sforzo pur di restituire piena dignità ai territori che ancora oggi soffrono le conseguenze del terremoto e ai 30mila cittadini che usufruiscono di una forma di assistenza abitativa". "I terremoti torneranno, non c’è possibilità alcuna di fermarli – avverte Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv –, ma dobbiamo conoscerli meglio per poterci difendere attraverso una prevenzione adeguata, che ci permetta un giorno di conviverci senza temere perdite di vite e beni".