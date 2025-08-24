Tutti pazzi per i Labubu: cosa sono i pupazzi virali e quanto costano

Bologna, 24 agosto 2025 – Sono diventati virali in men che non si dica, nel giro di pochi mesi, conquistando grandi e piccini, collezionisti e persone comuni.

Sono ormai una moda di fama mondiale i Labubu, linea di pupazzetti da collezione da attaccare a borse e zaini come ciondoli. Una moda esplosa on line, frutto della matita dell’illustratore Kasing Lung, che ha creato nel 2015 questi mostriciattoli per la serie di libri The Monsters. A renderli ‘in carne e ossa’, poi, ci ha pensato la catena di art toy cinese Pop Mart, che ha pensato nei suoi negozi di distribuire questi buffi peluche, di cui esistono circa 300 modelli, con prezzi che variano da qualche decina di euro fino a parecchie migliaia di euro. Il loro successo è, in particolare, merito dell’impatto dei social media, primo fra tutti Tik Tok, piattaforma che ha reso virali i giocattoli. Ma vediamo, nel dettaglio, cosa sono questi nuovi giocattoli tutti da collezionare.

Come sono i peluche

I Labubu, fondamentalmente, sono dei pupazzi di media o piccola dimensione, che hanno assunto il ruolo di charm e si appendono a zaini e borse, dei quali diventano puri accessori. Questi peluche sono caratterizzati da sorrisi maliziosi, denti sporgenti e affilati, e sono pelosi con le orecchie dritte a punta, che ricordano quelle dei conigli. I loro occhi sono molto grandi e il loro ghigno malefico dona al Labubu le sembianze di un elfo o di un folletto. Insomma, si tratta di creature mistiche ispirate alla mitologia nordica.

Quanti sono

I giocattoli vengono venduti in delle ‘blind box’, scatole misteriose che non rivelano il personaggio all’interno, rendendo così l’acquisto un’esperienza da collezionista. Un po’ come quando, da piccoli, si aprivano i pacchetti delle figurine e si pregava per trovare all’interno quelle mancanti. In tutto, esistono al mondo 300 varianti per i peluche, che possono essere venduti con indosso dei vestitini o degli abiti oppure direttamente nudi.

Quanto costano

I pupazzi originali acquistati nelle ‘blind box’ possono costare tra i 12 e 20 euro. A fare salire le cifre, che in certi casi sono da capogiro, come l’acquisto da 100mila dollari di un singolo esemplare, sono le edizioni del giocattolo, la rarità del Labubu e anche la domanda di mercato del modello specifico. I pezzi più rari o le collaborazioni esclusive possono raggiungere cifre molto più alte, dai centinaia di euro fino a decine di migliaia. A essere affascinati da questo nuovo trend non sono solo i collezionisti, ma anche i neofiti e le persone comuni che si sono interessate alla nuova moda. Attenzione, però, a non cadere nelle truffe.

Le mode passate

All’inizio degli anni 2000, altri charm avevano anticipato l’arrivo dei Labubu. E’ il caso, popolarissimo soprattutto tra i teenager Millennials, dei ciondoli di Winnie The Pooh, che stavano rigorosamente appesi alle chiavi o ai primi smartphone. Erano di piccole dimensioni, circa tre centimetri, ed erano ricoperti dai più disparati travestimenti: Winnie pesce rosso, Winnie orso bruno o in versione tigre, e chi più ne ha, più ne metta.