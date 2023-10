Lardini da Filottrano fino a Tokyo. Negozio nel quartiere d’alta moda

FILOTTRANO (Ancona)

La casa di moda filottranese Lardini continua il suo sviluppo all’estero e, nell’ambito della strategia di crescita sul mercato nipponico, si appresta ad aprire entro i primi mesi del 2024 un nuovo punto vendita monomarca ad Aoyama, quartiere di Tokyo punto di riferimento per l’alta moda nel mondo, con il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo, che sostiene l’investimento con un finanziamento a lungo termine di 150 milioni di yen, pari a circa un milione di euro. L’operazione, erogata alla controllata Lardini Japan, è stata effettuata dalla Divisone Banca dei territori Intesa Sanpaolo in sinergia con la rete internazionale della Divisione Imi Corporate & Investment Banking, attraverso il supporto della filiale di Tokyo. Un modello sinergico tra le Divisioni di Intesa Sanpaolo che mette a disposizione delle imprese italiane linee di finanziamento, prodotti e servizi dedicati all’internazionalizzazione, consolidando il ruolo di partnership per le realtà del made in Italy che puntano a sviluppare e consolidare business e relazioni nei mercati esteri. "Questa operazione testimonia una lunga e proficua collaborazione con Intesa Sanpaolo e soprattutto con i funzionari e dirigenti – dice Andrea Lardini, ceo e amministratore delegato Lardini –. Avere al fianco una banca che sa cogliere le prospettive di crescita di un’azienda nei mercati internazionali e la supporta è motivo di ulteriore impegno nel pianificare strategie di crescita nell’export". "Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa operazione, che si inserisce nell’impegno del nostro gruppo per accompagnare le imprese italiane sui mercati internazionali, valorizzando e sostenendo l’eccellenza del made in Italy, di cui la Lardini è una delle più alte espressioni nel campo della moda – aggiunge Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo –. La vocazione all’export e lo sviluppo sui mercati esteri fa parte del dna delle imprese. Intesa Sanpaolo ne sostiene e affianca i progetti, anche in un contesto in continuo e rapido mutamento, con strumenti efficaci e un supporto concreto sia in Italia che nei Paesi di sbocco per l’export nazionale". Lardini spa nasce nel 1978, fondata dai quattro fratelli: Andrea, Luigi, Lorena e Annarita. Il marchio rappresenta la maestria della tradizione sartoriale che affonda le radici in un know-how fatto di storia, territorio, made in Italy e amore per la qualità: un connubio tra manifattura, creatività e innovazione. Sono le caratteristiche che hanno reso la Lardini una delle aziende di abbigliamento più importanti a livello nazionale e internazionale. Dal 2021 è stata costituita Lardini Japan con una importante partnership col gruppo Toyoda: capitolo che ha segnato l’inizio di un piano di sviluppo retail e prevede la crescita del brand per il mercato giapponese.