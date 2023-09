L’area di crisi Piceno-Val Vibrata,mobilità in deroga anche per il 2023 La Regione Marche ha stipulato un'intesa per prorogare fino al 2023 l'indennità di mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno-Val Vibrata. Massimo 12 mesi, con partecipazione a programma di politiche attive.