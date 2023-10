Largo ai giovani in campagna: "Voglio fare l’agricoltore"

di Vittorio Bellagamba

JESI

Il grande economista Giorgio Fuà, il quale fondò la facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona e l’Istao di Ancona, coniò un termine in grado di indentificare in maniera efficace la laboriosità del marchigiano. Il termine "metal mezzadro" descrisse perfettamente quelle figure ibride di lavoratori un po’ operai nelle industrie metalmeccaniche e un po’ coltivatori che diventarono un vero e proprio modello analizzato e studiato anche all’estero. Nel terzo millennio questo modello è sicuramente ancora valido e lo dimostra la storia di Paolo Sargenti, giovane agricoltore poco più che trentenne, proprietario dell’omonima azienda a Jesi. "Sono nato a Belvedere Ostrense e anche se provengo da una famiglia di agricoltori, dopo aver conseguito il diploma di tecnico di industrie elettriche ho iniziato a lavorare in una grande impresa metalmeccanica, ma non era quello che volevo fare. Così ogni mese reinvestivo tutto il mio stipendio nella creazione di una mia azienda agricola".

E pian piano...

"Pian piano quella che era la mia attività secondaria è diventata la mia professione principale".

Come si è sviluppata la sua idea imprenditoriale?

"Inizialmente ho realizzato la mia serra che aveva una dimensione di 15-20 metri quadrati. Quindi molto piccola, ma al suo interno ho iniziato a fare le mie coltivazioni cercando di commettere meno errori possibili".

Perchè ha deciso di coltivare nelle serre?

"A condizionare la mia scelta sono intervenuti anche i cambiamenti climatici che nelle mie previsioni potevano condizionare sempre più l’attività agricola, come purtroppo si sta avverando. Lo scorso anno ho acquistato un nuovo terreno a Jesi che mi ha permesso di ampliare considerevolmente la mia attività. Attualmente ho serre che coprono mezzo ettaro alle quali si aggiunge la produzione a campo aperto".

Cosa coltiva principalmente?

"La mia specializzazione è nel pomodoro che riesco ad avere per quasi tutto l’anno. Inizio la semina a febbraio e finisco l araccolta a dicembre inoltrato e anche oltre. Nelle mie serre crescono il Cuore di Bue e il San Marzano tipici pomodori della tradizione agricola del nostro territorio".

Nel frattempo ha messo su famiglia?

"Certo, mi sono spostato e mia moglie non lavora con me, fa il medico. Però in ciò che ho fatto è stata fondamentale con i suoi consigli e suggerimenti. Senza di lei non sarei riuscito ad ottenere questi risultati. Dalla nostra unione sono nati due bimbi e l’ultimo è venuto alla luce circa due settimane fa".

Con la sua azienda agricola ha creato anche nuovi posti di lavoro?

"Certamente oltre alla collaborazione dei miei genitori e familiari ho creato opportunità di impiego anche per altri collaboratori".

Lo sviluppo della sua azienda è legato anche all’innovazione?

"L’innovazione ha un ruolo molto importante. Sono un ragazzo che ha sfruttato la tecnologia come ad esempio la domotica per il controllo a distanza delle colture. Attualmente, dal mio cellulare, sono in grado di controllare la situazione dei miei terreni. Ad esempiodecido quando aprire e chiudere le serre sulla base delle condizioni meteo".

Quali sono i suoi programmi di sviluppo?

"L’obiettivo è di far crescere l’attività puntando sul prodotto locale e la sua valorizzazione".

Cosa si sente di dire ad un giovane che vuole lavorare in agricoltura?

"Si può fare ma serve costanza, dedizione e passione per ciò che si fa".