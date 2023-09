Le Donne dell’Ortofrutta a raccolta: "Dobbiamo essere più coraggiose"

di Vittorio Bellagamba

ASCOLI

L’assemblea annuale dell’Associazione nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, si è svolta a Colli del Tronto, per fare il punto sull’attività svolta nel corso dell’anno e per condividere nuovi obiettivi e progetti, che spaziano tra comunicazione, innovazione, produzione e consumo. Costituita da 30 socie fondatrici, oggi ne riunisce 130 in tutta Italia, rappresentative di tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, dal seme alla tecnologia, dal packaging alla logistica, passando per il marketing e la comunicazione.

Ieri le Donne dell’Ortrofrutta, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno visitato l’innovativa azienda Orsini & Damiani, storica realtà di Monteprandone da oltre 50 anni specializzata nella produzione e commercializzazione di ortofrutta, fondata nel 1968 da Filippo Damiani e oggi guidata insieme alle figlie Laura, direttrice di produzione, e Alessandra, responsabile commerciale e qualità. Alessandra Damiani è anche vice presidente delle Donne dell’Ortofrutta, mentre Laura Damiani è coordinatrice regionale. Le due imprenditrici del Piceno hanno mostrato le colture innovative che caratterizzano la produzione aziendale che si coniugano con il rispetto dell’ambiente. Infatti ha destato molto interesse la visita in campo nella riserva naturale Sentina dove la Orsini & Damiani coltiva cavolfiori, porri e bietole, nel pieno rispetto della biodiversità.

"Ogni anno l’assemblea si svolge in una regione diversa, permettendo alle socie un confronto sul campo e un lavoro di conoscenza del territorio e delle diverse realtà produttive della nostra penisola, facendosi anche occasione per approfondire problematiche e peculiarità del settore, spesso poco conosciute e dibattute - dichiara la presidente dell’Associazione nazionale Le Donne dell’Ortofrutta Carola Gullino -. Un’occasione anche per condividere grandi temi che guideranno le strategie future in Italia e in Europa, come quello della sostenibilità, affrontandoli con una visione innovativa sulla filiera, con capacità tecnica e senza preclusioni ideologiche, andando a fondo sulle possibilità che si aprono all’orizzonte anche per l’imprenditoria femminile".

L’associazione vuole ritagliarsi un ruolo strategico ed essere da traino a un cambiamento nel settore ortofrutta. Va in questo senso la scelta di ampliare l’orizzonte della propria attività con l’iscrizione al Runts - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (l’iter si è concluso a luglio), con cui l’associazione ora apre le porte a chiunque condivida obiettivi e valori del mondo dell’ortofrutta al femminile. "Le Donne dell’Ortofrutta sono una community in cui si condividono esperienze e competenze -, continua la presidente - in cui ci si sente accettate e parte di qualcosa di importante. Penso che i tempi siano maturi per ‘alzare’ il tono di voce. Dobbiamo essere più audaci e coraggiose, avere la giusta consapevolezza delle nostre capacità e prenderci lo spazio che ci meritiamo".