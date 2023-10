Le Marche a Rimini: "Missione turismo"

Uno stand di 460 metri quadrati: la Regione si presenta in grande al Ttg Travel Experience di Rimini – da ieri a domani –, la più grande fiera di per la promozione B2B del turismo in Italia. Nell’area talk si avvicenderanno oltre trenta presentazioni e incontri, nello stand oltre 60 postazioni per 7 Comuni e 59 aziende del turismo. Oggi appuntamento con il "Firmamento stellato" rappresentato dagli chef marchigiani con una stella Michelin.