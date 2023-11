Le Marche al top per le navi di lusso

Con oltre 200 aziende e 3.309 dipendenti, le Marche sono tra le regioni leader nella costruzione di navi e imbarcazioni. Il fatturato del 2022 ha superato un miliardo, trainato dall’export, che rappresenta oltre il 90% delle vendite, in prevalenza extra Ue. La fotografia è stata presentata all’evento "Le Marche: la regione delle navi di lusso", ad Ancona, organizzato dall’Associazione Marche Yachting and Cruising con l’Autorità di sistema portuale. Per numero di occupati diretti, le Marche sono la quarta regione, con l’11,3% degli oltre 31mila dipendenti a livello nazionale. La quota lavoro, però, sale molto con gli occupati dell’indotto, oltre 10mila. L’industria della nautica da diporto copre il segmento yacht ed explorer entrambi per il 17% e il 67% riguarda altri prodotti. La specializzazione produttiva è ripartita tra i grandi yacht di lusso (20-40 metri) e i super yacht (40-80 metri).