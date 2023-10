Le Marche piacciono agli stranieri. Più turisti dall’estero, meno italiani. Germania e Paesi Bassi sul podio

L’estate che non t’aspetti. Doveva essere un’ecatombe nei numeri, almeno secondo i pronostici, o le impressioni. E invece toh, ecco la sorpresa: la stagione turistica made in Marche resiste ai capricci del clima pazzo (specie tra maggio e giugno) e alla psicosi da mare alluvionato, e anzi infila segni più in un panorama inedito, e insperato. Regge il turismo italiano, sale (ancora) quello straniero: ecco le traiettorie descritte dai numeri della Regione da gennaio ad agosto. Diamo i più grandi. Italiani: in otto mesi 1.615.849 arrivi e 7.343.203 presenze, rispetto all’anno scorso flettono i primi (-2,39%) e anche le seconde (-5,92%). Gli stranieri: qui arrivi e presenze salgono sull’ascensore, fino a 326.158 e 1.421.344, l’aumento è doppio e vale rispettivamente il 7,49 e il 5,6% sul 2022. Il totale gennaio-agosto 2023 fissa l’asticella degli arrivi a quota 1.942.007 (-0,86%) e quella delle presenze a 8.764.547 (-4,23%). Non è la stagione da record del 2022, ma non si schioda da numeri migliori rispetto al 2019 – l’ultimo anno prima della pandemia – e a dispetto degli inciampi c’è di che essere soddisfatti, secondo la Regione. "Una sfida che sembrava molto difficile per via degli eventi alluvionali e del meteo sfavorevole, ma che invece si può considerare vinta. Anzi, andata oltre le aspettative", dice il governatore Acquaroli, sintetizzando l’umore che si respira dalle parti di palazzo Raffaello. Let’s Marche! è il brand, destinatari i turisti oltre il confine, i dati fin qui incoraggiano la strategia. Più stranieri sì, ma da dove arrivano? In primis dalla Germania (62.537, +0,25%), poi Paesi Bassi (32.860, -2,04%), Svizzera (27.436, -4,08%), Francia (21.701, +1,01%), Polonia (15.311, +23,63%), Regno Unito (14.672, +6,89%), Belgio (14.262, -9,4%), Usa (12.588 +18,65%), Repubblica Ceca (+29,06%), Romania (19,54%), Spagna (+11,85%) e giù, fino ai mini boom di ungheresi (35,65%) e australiani (+117,92%). E gli italiani? Primeggiano, ma calano, i lombardi (355.459), come gli emiliano-romagnoli (212.100); aumentano laziali (183.018), pugliesi (74.733), campani (69.544), abruzzesi (50.778), friulani (22.373) e siciliani (21.461), giù veneti, umbri, piemontesi e via. L’identikit del turista. In media la vacanza è di cinque giorni (quattro pernottamenti), è attento al prezzo e se straniero, attratto da mare e arte, secondo l’indagine condotta dal sistema camerale. Chi sceglie le Marche lo fa per la ricchezza del patrimonio artistico, rapporto qualitàprezzo e mare. Chi è stato bene torna, ma contano anche tam tam e passaparola. Piacciono centri storici, escursioni, musei, shopping e sport. Tra giugno e settembre i turisti hanno speso in media 84 euro al giorno pro-capite per l’alloggio e 54 per beni e servizi. "Le Marche si confermano destinazione turistica dinamica sul mercato – dice il presidente camerale Gino Sabatini –. Ora promozione in scali e città estere, e pacchetti turistici mirati".