Leclerc, asso di solidarietà: un’asta da 400mila euro per gli alluvionati

Imola (Bologna), 8 giugno 2023 – La vittoria più dolce, in una stagione fin qui amarissima, il ferrarista Charles Leclerc l’ha ottenuta lontano dalla pista. Il pilota monegasco, che assieme al resto del Circus iridato avrebbe dovuto accendere l’Autodromo di Imola lo scorso 21 maggio nella gara poi rinviata causa maltempo, ha deciso infatti di mettere all’asta tutto il kit utilizzato nel ‘suo’ Gran premio di Montecarlo del successivo fine settimana.

Tuta, casco, guanti e scarpe: tutto al miglior offerente con l’obiettivo di aiutare, attraverso una donazione al Comune romagnolo, chi ha perso tutto per colpa dell’alluvione. Il risultato? Oltre 400mila euro raccolti in pochi giorni, grazie a un’asta benefica online curata dalla casa britannica Sotheby’s, che al netto di tasse e commissioni mette nel circuito nella solidarietà 358mila euro.

Quattro i lotti disponibili, tutti firmati e offerti direttamente dal pilota che li ha indossati. Il pezzo forte era il casco Bell HP77, progettato dal ferrarista proprio per lo sfortunato Gp di Monaco 2023 (sesto posto) e ispirato a quello indossato da papà Herve, morto nel 2017 nonché il primo della famiglia a correre per le strade di Montecarlo. Il solo casco è stato battuto a 306mila euro. La tuta è invece andata via a 61.200 euro, mentre i guanti sono stati venduti a 42mila e le scarpe a 20.400. Totale (lordo) 429.600 euro.

"Grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato – è il messaggio diffuso via social da Leclerc –. È una somma incredibile che sono sicuro aiuterà tante persone". Come recita infatti la pagina dedicata sul sito Internet di Sotheby’s, uno dei nomi più importanti del settore, i fondi ricavati "saranno devoluti direttamente al Comune di Imola per tutti i territori e le città più colpite e devastate dalle alluvioni che hanno colpito una vasta area dell’Emilia-Romagna, con un’attenzione particolare per le famiglie con bambini che purtroppo hanno perso la casa".

L’asta indetta da Leclerc è andata avanti online per quasi una settimana. E si è conclusa in concomitanza con un’analoga iniziativa, legata ancor più direttamente al Gran premio di Imola. Sul sito F1Authentics.com sono infatti stati venduti (sempre per beneficenza pro alluvionati) i premi e la bottiglia di spumante (tutto autografato dai piloti) preparati per il podio post-gara ma mai consegnati. Raccolti in questo caso 200mila euro, che si sommano al milione di euro stanziato dalla Formula 1 nei giorni immediatamente successivi all’alluvione.