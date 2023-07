Legno-arredo, le Marche esportano per 242 milioni di euro nel primo trimestre 2023 La filiera del legno-arredo italiana ha esportato nel primo trimestre 2023 per un valore di 4,98 miliardi di euro, in lieve calo rispetto al 2022. Lombardia prima regione per valore esportato, Marche con crescita più consistente (+11,1%).