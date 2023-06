Lele Mora ai funerali di Berlusconi: cosa fa oggi

Rovigo, 14 giugno 2023 – C’era anche Lele Mora ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono svolti oggi in Duomo a Milano. Il 68enne agente dello spettacolo rodigino, appena arrivato sul posto, ha parlato del suo rapporto – negli ultimi anni controverso – con il fondatore di Mediaset, scomparso lunedì scorso all'età di 86 anni.

”Anche se bistrattati e a volte maltrattati rifarei tutto: uno così, come Berlusconi, non si trova – ha detto Mora – Rifarei tutto, ho avuto solo soddisfazioni”. "Per parlare di Silvio Berlusconi bisognerebbe stare qui giorni – ha continuato Mora -. Straordinario, generoso, meraviglioso, un uomo con un talento che pochi avevano''.

"C'è stato anche il problema del processo Ruby – ricorda - ma è una cosa già passata e finita, nel dimenticatoio". Perché, sottolinea Mora, "un uomo così", come Berlusconi, "non lo trovi più e l'Italia non ne farà più". E conclude: "Lui era bravo in politica, nello sport, con le pubbliche relazioni, con gli incontri con la gente. Sapeva mettere tutti a suo agio".

Il processo Ruby bis e la condanna

Lele Mora è stato coinvolto nello scandalo che vede coinvolta la minorenne marocchina ‘Ruby’. Nel gennaio 2011 Mora è indagato dalla Procura per favoreggiamento della prostituzione insieme a Silvio Berlusconi (poi assolto), Emilio Fede e Nicole Minetti. Il 19 luglio 2013 Mora, assieme a Fede e Minetti nell'ambito del processo Ruby bis, è condannato dal Tribunale di Milano a 7 anni di reclusione per favoreggiamento della prostituzione e all'interdizione a vita dai pubblici uffici. L’agente ha rinunciato al ricorso in secondo grado.

Il 13 novembre 2014 la Corte d'Appello gli riconosce la continuazione con la pena a 4 anni e 3 mesi già patteggiata per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale a seguito del fallimento della sua agenzia LM Managements, arrivando complessivamente a 6 anni e un 1 mese di reclusione,[ pena che Mora sconta in affidamento alla comunità Exodus di Don Mazzi.

Lele Mora cosa fa oggi

Dopo le vicende giudiziarie, Lele Mora si è tornato ad occupare dell’attività di talenta scout e agente televisivo, anche se non più con una sua agenzia. Oggi Mora pare si sia ritirato dalle scene del mondo dello spettacolo, cercando di aiutare le persone più bisognose e in difficoltà.

Inoltre si sarebbe ritirato a vita privata anche a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nel 2019, infatti, aveva scoperto di avere un brutto male, un tumore maligno tra il polmone e il rene, come dichiarato lui stesso in tv a "Live - Non è la d'Urso".

"Non mi ero minimamente accorto di averlo: è stato il mio fisioterapista a farmi notare questa anomalia durante un massaggio. Poi, la notizia dal mio medico mentre stavo conducendo un'intervista”.

Ultimamente, come testimoniato dai social, si sta dedicando agli affetti e alla famiglia.