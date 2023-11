Lepida down oggi: non funzionano spid, servizi sanitari e siti istituzionali

Bologna, 11 novembre 2023 – Lepida non funziona. Servizio spid irraggiungibile, molti siti istituzionali come il Comune di Bologna, di Valsamoggia e di Carpi offline e tanti problemi ai servizi sanitari, a cominciare dalla registrazione dei pazienti che stanno accedendo ai pronto soccorso.

Sta causando moltissimi disservizi l’esteso danno alla infrastruttura della società pubblica di providing che gestisce tantissimi servizi e non solo in Emilia Romagna. La società in house a capitale pubblico è di proprietà di quasi cinquecento soci, ma la maggioranza è ampiamente in mano alla Regione Emilia Romagna.

I problemi sono cominciati questa mattina intorno alle 9 e non è ancora chiaro dove si trovi il danno che è certamente esteso. Pare che il problema sia a livello di infrastruttura, ma le verifiche sono ancora in corso.

Di certo, sono tanti i servizi non raggiungibili: il messaggio di errore che tantissimi utenti si stanno trovando davanti è il seguente: “The website encountered an unexpected error. Please try again later”. Inaccessibili anche tutti i siti della pubblica amministrazione per accedere ai quali è necessaria l’identità digitale Lepida: il re-indirizzamento alla pagina non va a buon fine.

Lepida: entro pomeriggio Cup ripristinato

“La momentanea interruzione del Servizio Cup si sta avviando a risoluzione – fa sapere Lepida –. Si precisa che il disservizio si è verificato in seguito a un periodico intervento di manutenzione ordinaria sulla rete, per un malfunzionamento non prevedibile a una delle due linee elettriche della piattaforma, con conseguenze sulla sala reti. Scusandoci per il disagio, si precisa che alle ore 13 tutti gli interventi relativi al Datacenter erano stati completati e che pertanto entro il primo pomeriggio anche i servizi all’utenza dovrebbero essere ripristinati. Il disservizio non ha conseguenze o ricadute sulla protezione dei dati personali trattati dal Servizio Cup”.

Notizia in aggiornamento