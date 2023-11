L’Erap costruisce otto alloggi a Visso

L’Erap Marche realizzerà a Visso (Macerata) otto alloggi di edilizia residenziale pubblica, un edificio a servizio dei moduli abitativi temporanei e provvederà alla sistemazione di aree pubbliche. Considerato che il finanziamento ministeriale non risulta sufficiente per la realizzazione del progetto, il cda di Erap ha messo a disposizione altri 590mila euro di fondi propri per garantire la copertura finanziaria. L’intervento, fa sapere l’Erap, consiste nella demolizione di un edificio lesionato dal sisma e nella successiva ricostruzione di otto alloggi. L’edificio sarà costituito da due piani fuori terra più un seminterrato. Entro i primi mesi del 2024 si darà l’avvio ai lavori, che saranno completati entro il 2025. "Gli alloggi – spiega Saturnino Di Ruscio (in foto), presidente Erap – rientrano nel progetto ‘Residenze protette in montagna’".