Leucemia infantile: tra le cause il benzene e gli impianti dell’alta tensione

Modena, 20 giugno 2023 – Una correlazione tra l’insorgenza di leucemie in età infantile e l’esposizione a sostanze chimiche come il benzene o ai campi elettromagnetici. È il risultato di un innovativo studio condotto da un pool di ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Si tratta di un passo importante per la ricerca sulle possibili cause della leucemia, la patologia oncologica infantile più comune.

"Abbiamo messo sotto la lente – spiega il professor Marco Vinceti, epidemiologo di Unimore – il benzene e altri contaminanti chimici che vengono liberati, soprattutto venivano liberati, in misura maggiore presso le aree di servizio. Parliamo comunque di una vicinanza tra l’abitazione e il distributore molto stretta, meno di 100 metri. La ricerca, è importante ricordarlo, va a ritroso di vent’anni, quando le regole urbanistiche erano diverse e anche i distributori avevano altri sistemi di emissione".

Lo studio si è concentrato anche su un altro fattore di rischio, quello della prossimità di abitazioni con bambini a impianti dell’alta tensione, sostanzialmente tralicci di grandi dimensioni, spesso lontani dagli insediamenti abitativi.

"La seconda tipologia di fattori di rischio analizzata – argomenta Vinceti – sono i campi elettromagnetici. Lo studio che abbiamo condotto arricchisce quanto avevano già evidenziato in passato e confermato anche altri gruppi di ricerca nel mondo, e cioè che in caso di stretta prossimità, meno di cento metri, da una linea di alta tensione una famiglia con bambini piccoli potrebbe incrementare il rischio di questa malattia".

Lo studio ha visto il coinvolgimento diretto del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Modena, diretto dal professor Giovanni Palazzi. Sono stati presi in considerazione tutti i tipi di leucemia ma ci si è concentrati in particolare sulla leucemia linfoblastica acuta, studiando circa 200 casi sviluppatisi nell’arco di circa vent’anni tra Modena e Reggio Emilia.

Lo studio è stato finanziato da Aseop e presentato alla Casa di Fausta, una struttura, fondata da Erio Bagni, che da anni ospita le famiglie di bambini con patologie oncologiche. Il risultato della ricerca è stato pubblicato sulla più importante rivista scientifica internazionale di epidemiologia, lo European Journal of Epidemiology. La ricerca è stata effettuata sul territorio di Modena e Reggio Emilia grazie ad una serie di analisi mai effettuate prima che hanno coinvolto anche il dipartimento di Ingegneria sanitaria-ambientale di Unimore guidato dal professor Sergio Teggi.