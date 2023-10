L’incidente di Mestre: 21 morti e 15 feriti per la caduta del pullman da un cavalcavia - Le ultime notizie in tempo reale

04:06

Rimossa la carcassa del pulmann

I Vigili del Fuoco hanno rimosso il bus precipitato ieri sera da un cavalcavia a Mestre, per cause ancora da accertare. Nell'impatto hanno perso la vita 21 persone, quindici sono rimaste ferite di cui 5 in modo grave. Il bus, un pullman che trasportava turisti alloggiati presso il camping Hu, a quanto apprende AGI e' stato sollevato dopo ore di lavoro ininterrotto con il supporto di due gru, e poi posto su un pianale per essere trasportato in un deposito. Si tratta di un mezzo elettrico che ora verrà' monitorato per capire come e da dove si è sviluppato l'incendio.