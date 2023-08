"L’inflazione corre, ma stipendi fermi"

"L’inflazione frena, ma i rincari continuano a farsi sentire nelle tasche dei marchigiani a causa di salari a crescita pressoché zero rispetto al pre-pandemia". È il monito lanciato dall’Adoc (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori Marche). "Mentre i prezzi al consumo presentano a luglio un tasso tendenziale del 5,7%, con alimentari e spese energetiche rispettivamente all’11,6% e al 10,2% – calcola l’Adoc –, i redditi non hanno tenuto lo stesso passo. Le retribuzioni medie lorde dei dipendenti del settore privato hanno segnato un valore positivo ascrivibile al solo recupero delle ore lavorate dopo il blocco delle attività causato dalla pandemia". "I prezzi del carrello della spesa sono più alti dell’inflazione e il potere di acquisto delle famiglie è già stato eroso", spiega Alessia Ciaffi, coordinatrice Adoc.