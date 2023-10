Liste d’attesa infinite: "Il recupero va a rilento"

Nell’esercizio 2022 la Regione ha mantenuto un "equilibrio economico complessivo" per la gestione del servizio sanitario, ma ha evidenziato un "insoddisfacente" percentuale di recupero di prestazioni e liste d’attesa, "nettamente inferiore alla media nazionale". Lo scrive la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella relazione per il giudizio di parificazione del rendiconto. I giudici evidenziano che le prestazioni programmate dal piano operativo regionale per il recupero delle liste d’attesa "sono state effettuate dagli enti del servizio sanitario regionale solo per il 30% circa". La Regione, osserva la sezione di controllo Marche, aveva messo a disposizione per il recupero delle liste d’attesa dopo l’emergenza Covid "12.861641 euro" di risorse ministeriali, di cui sono stati usati 4.687.310 euro. La Corte ricorda che per i ricoveri programmati posposti per la pandemia era previsto un recupero nel 2022 del 75% a fronte di una previsione a livello nazionale dell’81%: in definitiva, scrive la Corte, i ricoveri recuperati nelle Marche si sono attestati al 32%, al di sotto del 54% registrato dalla media nazionale. Per le prestazioni ambulatoriali, a fronte di una quota di recupero prevista del 97%, le Marche si sono attestate al "31% delle oltre 102.453 prestazioni in lista d’attesa". Si è evidenziata invece "maggiore dinamicità" della gestione per "gli interventi di emergenza finanziati con fondi Covid e per interventi finanziati da Pnrr e piano complementare". Il risultato di gestione aggregato della sanità, nel quale ci sono impegni di spesa per oltre 3,4 miliardi di euro, registra una perdita di circa 4,2 milioni, determinata dal solo rosso Inrca. Per altri enti del Ssr si evidenza un "risultato in pareggio", ma incidono le "risorse statali finalizzate a ridurre le liste d’attesa non usate nell’esercizio e destinate all’equilibrio dei bilanci sanitari, pari a 8.174.330 euro". Non solo il ritardo nel recupero delle liste d’attesa, ma anche il monito che solo "a fronte di un miglioramento delle prestazioni erogate può giustificarsi l’incremento dei costi riconducibili all’entrata a regime della nuova organizzazione sanitaria". Sul fronte degli investimenti, scrive la Corte dei Conti, i dati evidenziano "un forte rallentamento nel programma, che si accompagna al ritardo nel completamento di alcuni interventi". "Risultano numerosi gli interventi – annotano i giudici –, finanziati nel periodo 2009-2010, non completati o ancora in corso". "Non dissimile la situazione riferita ad alcuni interventi a titolarità regionale", recita la Corte, che cita il nuovo Salesi (conclusione dei lavori prevista per il 2024 e nel 2025 per i lavori aggiuntivi di variante); il nuovo ospedale di Fermo (chiusura lavori quest’anno e opere in variante entro il 2024) e nuovo Inrca (2024 e 2025 come scadenze previste per i lavori in corso e quelli aggiuntivi). Per i giudici, è inoltre "prematuro esprimere valutazioni" sulla riforma del sistema sanitario regionale, ma la sezione di controllo lancia un monito sul "possibile differenziale negativo da riassorbire, in orizzonte quinquennale, con conseguimento di economie di scala" per un aumento di costi.