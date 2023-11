Luce in cielo, non sono gli alieni: cosa è successo davvero

Bologna, 19 novembre 2023 - Un'enorme palla lattiginosa, illuminata di una luce fredda, ha schiarito il cielo - soprattutto nel Nord Italia - intorno alle 19,30 di ieri sera, sabato 18 novembre. Una visione a metà tra l'emozionante e l'inquietante, che fa il paio col fenomeno, anch’esso rarissimo, dell’aurora boreale (che poi non era proprio tale) ammirata il 5 novembre.

I social si sono affollati di commenti e racconti: la maggior parte dei testimoni parla di un puntino di luce improvvisamente ‘esploso’, che ha creato la palla di luce in cielo e che dopo pochissimi minuti è scomparso come era arrivato.

Nel vedere quella nuvola luminosa che galleggiava nel cielo, in molti hanno sciolto le briglie alla fantasia per cercare spiegazioni dello strano fenomeno, mettendolo in correlazione con una visita degli alieni o, i più concreti, con l'esplosione della Starship di Elon Musk. Ma chi ci capisce qualcosa di spazio e fenomeni stellari scrolla il capo: nessuna delle due ipotesi ha qualche fondamento, e in particolare i detriti di Starship non c'entrano perché l'orbita non passava dove avrebbe dovuto per rendere visibile una cosa del genere.

La spiegazione della nuvola luminosa

E allora cosa è stato? La spiegazione più probabile arriva dalla Francia, direttamente dal Ministere des Armées, che su X (ex Twitter) scrive: "Questa sera, dal centro di test missilistico di Biscarrosse, DGA, è stato effettuato con successo un lancio di prova di un missile M51 senza carica nucleare. Obiettivo: proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza", si legge ssopra l’immagine del lancio. Il DGA Essais de missiles è un sito di lancio per il test di razzi militari e per il lancio di razzi sonda in Francia.

Ce soir, un tir d’essai d’un missile M51 sans charge nucléaire a été réalisé avec succès depuis le centre @DGA Essais de missiles de Biscarrosse. Objectif ➡️Protéger les intérêts vitaux de la France en toute circonstance. https://t.co/nt9rchIEfX — Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) November 18, 2023

Gli effetti del lancio sono stati ripresi anche dall’Osservatorio dell’Appennino Romagnolo.