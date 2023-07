Luigi Miti morto a 108 anni Una vita per la medicina

Addio al professor Luigi Miti: è morto a 108 anni l’uomo più longevo delle Marche (la donna più anziana ha 113 anni). Ad Ancona, Miti era talmente conosciuto che la via in cui abitava, nella zona del Passetto, è stata ribattezzata ‘curva Miti’. Partigiano e capo della Resistenza dorica prima e luminare di medicina poi, Miti era stato dirigente medico all’allora ospedale civile Umberto I, in centro. Il Carlino lo aveva intervistato e fotografato recentemente, a maggio, in occasione delle elezioni amministrative di Ancona: nonostante qualche acciacco dovuto all’età, il professor Miti – così veniva chiamato – aveva fatto di tutto per recarsi alle urne e andare a votare sia al primo sia al secondo turno. La notizia della sua morte, avvenuta ieri, si è diffusa subito. Stando a quanto trapelato, le condizioni di salute del professor Miti si sono aggravate negli ultimi giorni. Ieri mattina, il suo cuore avrebbe cessato di battere proprio all’interno della sua abitazione di via Thaon de Revel.

Luigi Miti era nato nel 1914 a Potenza Picena (in provincia di Macerata), e si era laureato a Roma nel 1940,ma ha praticamente vissuto e operato nel capoluogo regionale, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Miti era un uomo che ha vissuto più di un secolo, attraversando – da bambino – le esperienze durissime della prima e della seconda guerra mondiale. Da ragazzo, si spese per inseguire i suoi ideali antifascisti ed entrò nella Resistenza. Nel Dopoguerra, è iniziata la sua lunghissima carriera professionale nell’area della medicina all’ospedale civile di largo Cappelli. Luigi Miti è stato infatti primario emerito della divisione di medicina generale e nella sua lunghissima carriera è stato capace di produrre oltre cento pubblicazioni. Un reparto, quello di medicina dell’ospedale di Ancona che ha conosciuto nomi importanti: non solo Miti, ma anche Sandro Totti e Aldo Salvi, già primario della medicina di Torrette. E proprio Salvi ha scelto di ricordare così il medico scomparso: "Quando il professor Miti stava lasciando il suo ruolo di primario, io ero appena entrato al lavoro – ricorda Salvi, candidato col centrodestra alle recenti amministrative – Parliamo di altri tempi e di altre professionalità. Miti è stato uno dei grandi della medicina ad Ancona. La notizia della sua morte è molto triste". Nel 1943 prese servizio all’Umberto I, che non abbandonò mai, neppure sotto i bombardamenti. A dicembre, Miti, ex partigiano, avrebbe compiuto 109 anni.

Nicolò Moricci