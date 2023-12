Magazzini Gabrielli, bonus ai dipendenti

Anche quest’anno, per le feste, Magazzini Gabrielli ha comunicato ai collaboratori l’elargizione di un bonus straordinario attraverso una gift card di 300 euro. "Si tratta di uno sforzo importante per oltre un milione di euro – dice Luciano Gabrielli (foto), presidente di Magazzini Gabrielli –, a testimonianza della nostra vicinanza ai 3.552 collaboratori diretti, senza fare distinzione tra quanti lavorano in azienda magari da quarant’anni e quanti solo da pochi mesi, come le persone divenute parte dell’organico dopo l’acquisizione dei 53 punti vendita ex Coop di Roma e Provincia o quelle per altre assunzioni. Un piccolo contributo che abbiamo voluto dare quale ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto e come segno tangibile di welfare aziendale in un momento di difficoltà a causa del carovita dovuto all’inflazione".