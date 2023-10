Mangialardi: "Rischio crisi irreversibile"

"Sanzio nel caos. In Regione un tutti contro tutti che rischia di fare precipitare l’aeroporto in una crisi irreversibile". Lo scrive il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Maurizio Mangialardi. "Siamo alla farsa: a distanza di pochi mesi dai trionfalismi con cui il presidente Acquaroli aveva presentato l’accordo raggiunto con Aeroitalia per rilanciare il Sanzio grazie a nuove rotte nazionali e internazionali – attacca il capogruppo dem –, i tagli annunciati dalla compagnia non solo rischiano di vanificare l’opera di risanamento economico-finanziario avviata dal centrosinistra, ma potrebbero fare precipitare l’aeroporto in una crisi irreversibile". "È una botta tremenda per l’economia e il turismo – dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro –. C’è grande preoccupazione, anche in vista di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024". E Italia Viva e Uil chiedono chiarimenti.