Marche, 3,1 miliardi Pnrr assegnati, Bankitalia, effetti rilevanti su occupazione

Al 22 maggio, sono stati assegnati 3,1 miliardi complessivi per interventi da realizzare nelle Marche (2,7% del totale nazionale) coi fondi del Pnrr. Lo evidenzia il rapporto di Bankitalia, che sottolinea gli effetti potenzialmente rilevanti dell’attuazione del piano anche per l’occupazione, in particolare nelle costruzioni. Le risorse assegnate in termini pro capite ammontano a 2.084 euro, dato più elevato rispetto al resto del Paese (1.911). Si tratta, è stato rilevato, di una concentrazione di risorse giustificata dagli interventi nel cratere e per le opere ferroviarie. Per il 31% delle risorse finora assegnate la responsabilità di gestione fa capo a operatori nazionali (enti e società partecipate); tra le amministrazioni locali, il ruolo di maggiore rilievo spetta ai Comuni (41% degli importi). Nel biennio 2021-2022, le amministrazioni locali hanno bandito gare relative al Pnrr per un importo stimato di circa 551 milioni, pari a circa il 33% degli importi che queste dovranno porre a gara.