Marche, 320 startup innovative, 69 a titolarità femminile, digitalizzazione in crescita

Nelle Marche sono 320 le startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, concentrate soprattutto nei settori di manifattura e servizi alle imprese. Il dato pone le Marche tra le regioni nelle quali è più alta l’incidenza delle startup. Alla fine del 2022, 69 risultavano a titolarità femminile, con un’incidenza pari al 17%. Il quadro è emerso in occasione di Smau Marche, ad Ascoli, grazie al supporto di Camera Marche e Regione. "In un’area industrializzata come la nostra, il tema dell’innovazione e delle competenze digitali diventa decisivo – ha detto il presidente camerale Gino Sabatini –. Analizzando i dati del sistema informativo Excelsior sulla domanda di competenze digitali in regione, specie con riferimento alla capacità di applicare tecnologie 4.0 per innovare processi, vediamo che è forte il bisogno di competenza e al contempo è difficile trovare delle risorse professionali adeguatamente preparate".

"Nel 2022, in due province su cinque, sarebbe stato possibile inserire oltre tremila figure con un profilo digitale, ma per oltre la metà dei casi è risultato complicato reperirle", ha spiegato Marco Pierpaoli, componente di giunta di Camera Marche. Nelle Marche si riscontra difficoltà anche nel trovare competenze digitali relative all’utilizzo delle tecnologie di internet e alla gestione e produzione di strumenti di comunicazione visiva e multimediale. Il Punto impresa digitale (Pid di Camera Marche) ha tra i compiti l’analisi del grado di digitalizzazione delle imprese: dalle ultime rilevazioni risulta che il 49% delle imprese coinvolte dal Pid possiede un grado di maturità digitale di secondo livello (apprendista), in una scala che va a da uno a cinque; il 38% di terzo livello (specialista digitale); i digiuni di innovazione (esordienti digitali) sono il 6,7%. Quanto all’indicatore di maturità digitale, le Marche sono esattamente in una posizione centrale nel rating Italia: 2,8 (Italia 2,9). Le regioni più avanzate (Trentino, Emilia-Romagna e Lombardia sono a 2.20).

Vittorio Bellagamba