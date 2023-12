Marche, il caso delle liste d’attesa. Scontro tra Acquaroli e i revisori: "Raccomandati? Facciano i nomi"

Nel giorno dell’ok in Consiglio regionale al bilancio di previsione 2024-2026 delle Marche, i revisori dei conti rubano (ancora) la scena alla politica. Il casus belli è il passaggio nella relazione (Parere) sul bilancio con il quale l’organo di revisione piccona (tra le altre cose) la politica regionale relativa alla "gestione e risoluzione delle liste d’attesa della sanità, vero banco di prova di questa amministrazione, i cui dati non tollerabili portano a pensare – scrivono i revisori – che la sanità marchigiana, tutt’altro che universale, sia per pochi privilegiati (facoltosi, raccomandati, fortunati, ecc.)". Il giudizio messo nero su bianco è quantomeno ruvido (e spigoloso nella forma, per usare un eufemismo), pur nel contesto di un parere favorevole al bilancio. Ma tant’è. Apriti cielo. L’opposizione coglie l’assist al volo ed è il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, (ex assessore regionale al bilancio), ad agitare per primo quel parere come una clava sul nervo scoperto della sanità regionale nel primo giorno di discussione, giovedì. Tanto che ieri, in aula, il governatore Acquaroli ha speso sul caso la prima parte del suo intervento, chiudendo il cerchio di uno scontro difficilmente archiviabile come incidente. Acquaroli ha fatto sapere di avere chiesto chiarimenti all’organo revisore, oltre alla presenza in Consiglio regionale (che tuttavia non c’è stata), soprattutto per avere "i nomi dei raccomandati". "La risposta è arrivata, ma non i nomi – ha detto il governatore –. Occorre rispetto per chi lavora nel sistema sanitario e non possiamo delegittimarlo, se non davanti a un’evidenza che va denunciata. Il privilegio nelle liste d’attesa non è un termine che qualifica l’azione degli operatori della sanità". Quanto al bilancio, approvato a maggioranza (18 voti favorevoli, sette contrari da Pd e Movimento Cinque Stelle, che l’hanno bocciato su tutta la linea) poco dopo le 18.30, Acquaroli ha parlato di "segnale di forte discontinuità", ma anche delle previsioni di un Pil sotto la media nazionale ("preoccupanti, ma attese per una regione in transizione che ha avuto più risorse proprio per recuperare"), sottolineando però "una netta inversione di tendenza sul fronte degli occupati, dal 63 a 69%, e sul tasso di disoccupazione, da 7,7 a 5,1%". E veniamo ai numeri della manovra regionale, che nel triennio sconterà tagli delle risorse statali per 105 milioni di euro, 24 già il prossimo anno. La programmazione regionale stima in 5,9 miliardi le entrate per il 2024, in 5,09 miliardi quelle per il 2025 e in 4,69 miliardi quelle del 2026. Al capitolo delle risorse destinate alla sanità ci sono 150 milioni.

E proprio ieri il governatore Acquaroli ha firmato il decreto di nomina di Aldo Salvi – ex primario del pronto soccorso di Torrette – a sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con vista sulla sanità, dando corso all’investitura maturata ormai un paio di mesi fa per arginare il maxi rimpasto chiesto dalla Lega, che infatti s’è affrettata ad augurargli buon lavoro. Salvi si occuperà (tra le altre cose) di "efficientamento dell’organizzazione assistenziale delle aziende ospedaliere e degli ospedali Ast", ma anche di "interventi per l’abbattimento delle liste di attesa", "ottimizzazione dell’organizzazione locale e regionale emergenza-urgenza" e via così. Per Cesetti, è "la classica toppa peggiore del buco".