Marche, l’industria soffre. Settori chiave in deficit

Prospettive poco rosee per il 2024 anche alla luce della flessione negativa della produzione industriale nel 2023. I dati del rapporto sull’industria marchigiana elaborati per Confindustria Marche con Intesa San Paolo e illustrati ieri dal curatore Marco Cucculelli dell’Università Politecnica delle Marche lasciano poco spazio ai dubbi: l’industria ha chiuso il 2023 con un calo di circa il 3,3% (Italia – 2,2%) che ha colpito soprattutto i settori Legno e Mobile (-5,3%), Minerali non metalliferi (-4,1%), Meccanica (-3,8%) e Calzature (- 4,6%). Segno positivo invece per i comparti della Chimica e della Farmaceutica e i mezzi di trasporto. In contenuto aumento nel 2023 la spesa per gli investimenti delle imprese marchigiane mentre resta sostanzialmente stabile il dato occupazionale. Transizione green e digitale le parole chiave come driver di crescita e investimenti per il futuro. Dopo l’intervento introduttivo da parte del presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali è salita sul palco dell’associazione Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, seguita da Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo che ha rappresentato lo scenario nazionale e le prospettive economiche per l’Italia. Se valutate complessivamente, nel 2023 le Marche registrano uno dei cali più significativi delle esportazioni (-12,8%) tra tutte le regioni italiane, calo dovuto principalmente alla forte flessione delle vendite di prodotti farmaceutici. Mentre sempre sul fronte export il sistema moda chiude il 2023 con una crescita del 6,2% rispetto al 2022, con una variazione positiva evidente per le pelli e calzature (5,2%) e ancora più robusta per l’abbigliamento (13,9%). In aumento anche il mobile (2,8%) e i prodotti elettronici (21,9%). Riguardo gli investimenti delle nostre imprese le previsioni per il 2024 risentono del clima di incertezza che la prosecuzione degli eventi bellici mantiene con riferimento agli scambi internazionali.

Mentre nel mercato del lavoro nel 2023 sono aumentati gli occupati che passano da 639mila a 641mila. Le sfide delle transizioni in ottica 5.0 sono state al centro della tavola rotonda che ha coinvolto Stefania Bergamaschi, direttrice commerciale imprese Emilia Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo e gli imprenditori Antonio Bontempi di GEM Elettronica, Rita Bucchi di Clementoni, Massimo Cecchini di STR Automotive, Enrico Loccioni per Loccioni ed Elisabetta Pieragostini di Da.Mi. A chiudere il pomeriggio, il viceministro delle imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e il Governatore Francesco Acquaroli.

Ilaria Traditi