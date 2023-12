Marche: ok al patto da 532 milioni. Rivoluzione viabilità, ecco il piano

A due mesi dalla firma di Acqualagna tra la premier Giorgia Meloni, il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, e il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, la giunta regionale ha approvato (con una serie di modifiche) in via definitiva l’Accordo per la coesione tra la presidenza del consiglio dei ministri e la Regione Marche, finanziato con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, che porta in dote alle Marche un "tesoretto" di 532,5 milioni di euro per un piano di interventi nei settori delle infrastrutture, dell’economia, della sanità, del sociale e via così, spalmati nell’arco di più o meno otto anni, da qui fino al 2031.

I FONDI

Dei 532,5 milioni dell’accordo, 333,6 arrivano dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 e sono destinati al capitolo delle infrastrutture, mentre le risorse del Fondo di rotazione – 154,3 milioni – finanziano progetti in altri settori, dalle imprese al turismo, dalla cultura all’inclusione sociale, istruzione e formazione. Infine, ecco altri 44,5 milioni dalle risorse ordinarie nazionali.

LE INFRASTRUTTURE

Sotto la voce trasporti e mobilità è concentrato circa il 68% delle risorse, in particolare per la realizzazione e il completamento di collegamenti stradali ritenuti strategici dalla giunta regionale e per i lavori nei porti. Si tratta di sedici interventi di importo significativo, che compongono buona parte del piano regionale per le infrastrutture Marche 2032, a partire dai cantieri sulla cosiddetta Pedemontana delle Marche. Nell’ambito dei collegamenti tra la superstrada 76 Val d’Esino e la E78 Fano-Grosseto si concentrano gli interventi sulle tratte Fossombrone-Pergola (50 milioni), Serra Sant’Abbondio-Cagli (40 milioni) e Carpegna-Lunano (27 milioni), e l’aggiornamento del progetto nel tratto Fabriano Est – Sassoferrato (5 milioni di euro). Poi una serie di interventi con l’obiettivo di decongestionare il traffico sulla Statale Adriatica e migliorare i collegamenti con le grandi vie di comunicazione dalla costa all’entroterra: l’allaccio della Lungotenna al casello di Porto Sant’Elpidio dell’A14 (24 milioni), la bretella di collegamento tra la superstrada 77 e la Ss16 (26 milioni) e le varianti all’Adriatica di Fano (30 milioni) e di Porto Potenza (11 milioni). Nella valle del Potenza ci sono fondi per il collegamento Villa Potenza-Sambucheto (30 milioni) e nella Valtenna per la realizzazione del bypass Molini Conceria (15 milioni). E ancora: l’ammodernamento della viabilità sulla Mezzina (11,1 milioni), l’ampliamento della Sr502 Jesi-Cingoli (13 milioni), l’ammodernamento della Ss433 Val d’Aso (3 milioni) e il bypass Montecchio-Rio Salso (5 milioni). Dal dragaggio al completamento delle opere di difesa, cinque milioni saranno equamente divisi tra i porti di Fano e di Senigallia, mentre altri fondi saranno destinati alla viabilità per i nuovi ospedali di San Claudio di Campiglione di Fermo (28,2 milioni di euro) e di Ancona-Sud Aspio (7 milioni).

TURISMO E LAVORO

Il Fondo di rotazione finanzierà invece interventi in diversi settori, dalla rivitalizzazione del tessuto socio-economico delle comunità al recupero, riqualificazione e valorizzazione di borghi e di centri storici, poi cultura, sostegno a progetti di sviluppo realizzati da imprese e cooperative, formazione per i lavoratori, misure di aiuto delle stabilizzazioni, percorsi e progetti per la sicurezza sul lavoro, azioni di sostegno all’inclusione. Il riparto del Fondo di rotazione: 37,5 milioni per il settore trasportistico, 54,9 per la competitività e le imprese del turismo, 11,9 per le attività culturali, 25,8 milioni per lo sviluppo dell’occupazione e del lavoro, poi 13,9 milioni di euro per l’istruzione e la formazione.

IL MONITORAGGIO

Come con il Pnrr, anche in questo caso si procede per missioni, step e scadenze, rispetto alle quali governo e Regione saranno chiamati a vigilare con un comitato tecnico di indirizzo e vigilanza. Ogni anno, poi, la Regione dovrà inviare due relazioni semestrali sullo stato di attuazione di interventi e linee d’azione.