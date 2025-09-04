Marchetti e i ricordi con Armani: “Il gatto nero e quella cena con Richard Gere”

Bologna, 4 settembre 2025 – Quella volta che il “Maestro” – metà anni Novanta, Londra, Federico Marchetti lavorava alla Lehman Brothers e dopo Roberta conobbe Giorgio Armani – gli scrisse “la lettera di presentazione per il master alla Columbia University, nel ’97”.

Lettera “che si rivelò decisiva”: da quella porta scorrevole, quella sliding door, nacque la scintilla decisiva per Yoox, il colosso della moda digitale creato in un garage di Casalecchio di Reno divenuto fenomeno globale e poi ceduto. Non a caso, l’imprenditore digitale ravennate, ora a capo della task force per la moda sostenibile del Re Carlo, ebbe tra i primissimi sostenitori nella pionieristica avventura di e-commerce proprio Armani che poi, dal 2020, lo ha voluto nel proprio consiglio di amministrazione.

Lo stilista Giorgio Armani con il fondatore di Yoox Federico Marchetti

E poi, Marchetti, quella volta di Angel.

“Il gatto nero Scottish Fold che regalai a Giorgio Armani. Compleanno l’11 luglio, come mio padre e mia figlia Maggie”.

Il gatto nero?

“Era un regalo azzardato, non tutti regalerebbero un gatto nero. Ma Giorgio...” (un sospiro)

Giorgio.

“Giorgio... dopo trent’anni avevo l’onore di chiamarlo così. Giorgio era davvero innamorato di quel gatto. Mi chiamava e mi diceva ‘Ti saluta Angel!’. Con quella dolcezza, quell’umanità unite al rigore austero e a una creatività senza tempo e che ne facevano un faro. Una guida spirituale”.

Quanta vita insieme...

“Il mondo perde un gigante, io perdo un Maestro”.

Non fu solo un’amicizia. Come divenne anche un rapporto professionale?

“Armani fu tra i primi a credere in Yoox. E Armani fu tra i primi a investire sull’online, una scelta vinta. Lo ha fatto in maniera moderna e innovativa, prima di tutti gli altri. L’ha portata nel futuro, in anticipo. Nel 2020 mi ha chiamato in cda, lavoriamo ancora insieme. Ho avuto il privilegio di sedere al suo fianco, vedere anche la sua immaginazione unita a una visione acuta e lungimirante del business”.

‘Lavoriamo’, Marchetti usa il verbo al presente, forse non a caso.

Ritorniamo ai ricordi. Qual è la prima immagine che le viene in mente, tolta la lettera?

“Quella cena con Giorgio e l’attore Richard Gere”.

Beh, Armani lo vestì e il completo grigio di ‘American gigolò’ fece il giro del mondo. Racconti di quella sera.

“Beh, è il racconto di una gaffe di dress code”.

Perché? Cosa andò storto?

“Io me ero messo una camicia dal collo coreano, mi piacciono ancora adesso. Richard mi guardò e mi prese in giro. Mi disse: ’Ti sei messo una camicia dal collo cinese!’. E lui, che ha dedicato la vita al Tibet, con la Cina non andava proprio d’accordo. Era un’occasione importante, ma alla fine andò tutto bene. Giorgio Armani mi guardò di sottecchi. E sorrise”.

Lo stilista Giorgio Armani con il gatto Angel

Poi c’è stato l’impegno con e per Re Carlo, sul fronte della sostenibilità nella moda.

“In cui Armani ha fortemente creduto, abbracciando il progetto illuminato di cotone organico rigenerato in Puglia. Non potete immaginare il suo sguardo quando prese in mano per la prima volta la balla di cotone. Era più di semplice cotone”.

Marchetti lei sta rientrando da Londra, proprio da un impegno col Re. Quando ha visto Armani l’ultima volta?

“Ho lavorato con due re: Re Carlo III e Re Giorgio, il re della moda. Ci eravamo visti all’inaugurazione della sua mostra. Una chiacchierata molto affettuosa: era sempre molto lucido, affilato nel pensiero fino alla fine”.

Aveva scritto anche la prefazione del suo libro, ‘Le avventure di un innovatore’.

“E lì aveva lasciato a tutti un grande messaggio: ‘Il solo modo di trasmettere alle nuove generazioni il senso dell’impegno e anche il gusto del rischio, oltre all’importanza dell’immaginazione, è il proprio esempio di vita. Non credo nei manuali, men che mai nelle formule valide per tutti. Federico la pensa come me’”.

E cosa gli direbbe se l’avesse qui, con lei, ora?

“Grazie Giorgio. Dopo tanto lavoro, puoi riposare in pace”.