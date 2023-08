Marchio Berloni all’asta Offerta da 2 milioni

Si sta avvicinando alla chiusura la lunga telenovela del fallimento della Berloni Group, lo storico marchio di Pesaro. Nei giorni scorsi si è infatti presentato davanti al curatore, il commercialista Leonardo Crescentini, un gruppo industriale forte anche sotto il profilo della commercializzazione di mobili arredo, chiedendo solo l’acquisizione del marchio. "Ci ha fatto una offerta di 2 milioni e 100mila euro e dopo aver fatto tutte le verifiche del caso e cioè che siamo di fronte ad un’azienda solida, sono andato dal giudice delegato e si è concordato di mettere il marchio Berloni all’asta, asta che si svolgerà il prossimo 6 ottobre e si potranno fare offerte sia in presenza che per via telematica e solamente a salire. E non è detto che ci possano essere altre offerte perché il marchio Berloni è nelle memoria della gente". L’azienda che ha fatto la proposta di acquisto ha la sede tra la Lombardia e il Veneto.