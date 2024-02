La curva del Cesena calcio onora Marco Pantani

Cesena, 13 febbraio 2024 – C'è sempre stato un legame forte, indissolubile fra Marco Pantani e la sua Romagna. Alla vigilia del ventennale della morte del Pirata si è giocata la partita di calcio di serie C, a Cesena, fra i bianconeri romagnoli e l'Arezzo. La Curva Mare, covo caldo dei super tifosi del Cesena, aveva sempre onorato, prima in vita e poi dopo la morte, il campione di ciclismo. E anche alla vigilia delle celebrazioni, non ha fatto mancare il suo affetto. Un vero e proprio tributo per il Pirata. Una tela gigante con Pantani che indossa la maglia rosa e poi uno striscione lungo tutta la curva: 'Corri ancora adesso. Lo sento...Il vento non ti prenderà mai'.

E poi i cori. Un abbraccio, intenso e lunghissimo, a un campione indimenticabile