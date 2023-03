Marino Bartoletti e il post sull’ospedale Sant’Orsola di Bologna: “Grazie agli angeli che mi hanno rimesso in pista”

Marino Bartoletti con il team del Sant'Orsola che ringrazia in un post su Facebook

Forlì, 17 marzo 2023 – Marino Bartoletti e la sua lotta contro la malattia. Il giornalista forlivese continua a combattere e non manca di ringraziare coloro che chiama i suoi ‘angeli’: ovvero i medici e infermieri dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna che lo seguono nella sua battaglia contro il tumore.

In questo post di due giorni fa, nel suo profilo facebook, Bartoletti esprime tutta la sua gratitudine al team, pubblicando anche una foto. Il post è stato poi ricondiviso dallo stesso ospedale.

“In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista – scrive -. Quando il Team Principal della vita - quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio - espone il cartello ‘pit stop’ devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui. La sola fortuna che puoi avere è quella di trovare ai box dei ‘meccanici’ straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere”.

E poi conclude con “un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e a Paolo Bernante: il ‘muretto’ e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!. ‘Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare’… (cit. F.G.)".

L’annuncio della malattia due anni fa

Era stato lui stesso, nel maggio di due anni fa, a rendere nota la malattia contro cui combatteva, durante la sua partecipazione a ‘Oggi è un altro giorno’, programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Bartoletti era stato invitato per parlare del suo ultimo libro ‘La Cena degli Dei’ che era entrato a sorpresa nella sestina finalista del prestigioso premio Bancarella, aggiudicandosi poi il Bancarella Sport. Tuttavia, una volta in studio, si è lasciato andare ad aneddoti personali e ad un racconto privato molto toccante che riguarda la sua lotta contro il tumore.