Matteo Zompa nuovo direttore della divisione bolognese

Il gruppo Philip Morris ha nominato Matteo Zompa (foto) come nuovo direttore di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna. Succede a Massimo Caffarelli, nominato ‘Director Project Operations’ di Philip Morris International. Nato nel 1979 ad Alessandria e laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, Zompa ha iniziato in Philip Morris nel 2019 come direttore dello stabilimento portoghese di Tabaqueira.