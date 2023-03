Maturità 2023 come funziona: date e materie

Studenti durante la seconda prova della maturità 2022

Bologna, 13 marzo 2023 - Ritorna la maturità pre-Covid, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito sottolinea che le commissioni d’esame terranno conto delle difficoltà che gli studenti hanno dovuto affrontare negli anni della pandemia. Una promessa cui i maturandi credono molto poco. L’esame di Stato torna così a quella ‘normalità’ modificata dalla pandemia come ribadito nell’ordinanza firmata dal ministro Giuseppe Valditara in cui si definiscono le linee guida dell’esame di stato 2022/2023 (Motore di ricerca delle discipline per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2022/2023).Tuttavia, faranno ancora eccezione i Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che non sono requisito di ammissione all’esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. Mentre le prove Invalsi (che non concorrono alla valutazione e si sono svolte dall' 1 al 31 marzo 2023) tornano ad essere requisito per l’ammissione. 100 giorni alla Maturità, riti e tradizione Maturità 2023: le date Si comincia con la prima prova scritta ovvero quella di italiano mercoledì 21 giugno dalle 8.30; scritto che durerà sei ore. Il giorno dopo, giovedì 22 giugno, lo scritto di indirizzo. Infine il terzo scritto, martedì 27 giugno dalle 8.30, per gli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac...