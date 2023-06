Maturità 2023: le voci dei ragazzi di Emilia Romagna e Marche. Tutti i video

Bologna, 21 giugno 2023 – Sono stati 536.008 gli studenti che hanno affrontano la prima prova dell'esame di maturità nella formula pre-Covid, con due scritti e l'orale.

Capitolo a parte per l’Emilia Romagna: sono 35.405 i maturandi che oggi si sarebbero dovuti tutti cimentare nello scritto di italiano, prima prova dell’esame di maturità. Ma come noto ai 35.405 vanno sottratti i circa 7.000 (il 20%) alluvionati che per decreto avranno una maturità solo orale. Le prove orali sono in agenda per tutti, alluvionati e non, a partire da lunedì 26 giugno.

Le tracce

Tra le tracce, Alberto Moravia con un brano tratto da 'Gli Indifferenti’ e Salvatore Quasimodo con la poesia 'Alla nuova luna’, il brano 'Elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp' tratto da un testo di Marco Belpoliti, 'L'idea di nazione’ da Federico Chabod, 'Dieci cose che ho imparatò di Piero Angela e un testo di Oriana Fallaci, tratto da Intervista con la storia.

Una delle tracce di attualità richiama una lettera aperta inviata durante la a pandemia all'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che ha replicato: è stato un attacco nei miei confronti. Valditara chiama Bianchi, nessun intento polemico.

