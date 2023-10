Meteo estremo, è già sos miele. Nelle Marche -40% di prodotto

CASTELRAIMONDO (Macerata)

Crolla la produzione di miele delle Marche a causa della crisi climatica. Umberto Turchetti dell’azienda agricola apicoltura Girasole di Castelraimondo ci ha detto: "In un primo tempo, ovvero, fino al mese di giugno a mettere a rischio la raccolta di miele è stata la pioggia che è caduta troppo abbondante. Le api non potevano uscire e siamo stati costretti a intervenire per alimentarle direttamente dentro le arnie. Poi è arrivato il primo sole che abbiamo accolto con grande entusiasmo, ma le aspettative sono state subito ridimensionate dal gran caldo che ha colpito tutta la nostra regione".

La situazione è grave in tutte le province?

"No è molto più grave ad esempio nel Fermano mentre nella media collina marchigiana, ovvero tra i 300 e i 500 metri, la situazione appare meno grave e questo ha permesso di raccogliere una quantità più consistente di miele".

Ci può quantificare il crollo della produzione di miele nelle Marche?

"Stiamo verificando una diminuzione delle quantità prodotte tra il 30 e il 40%. Ad esempio rischiamo di non produrre più il miele di acacia dove il decremento nella produzione ha raggiunto il 60-70% a meno che non cambino le condizioni meteo. Ma considerando il caldo anomalo di ottobre tale eventualità rimane molto relativa. Anzi noi apicoltori temiamo una situazione di enorme difficoltà anche per la prossima stagione in quanto la stagione 2024 potrebbe essere come quella di quest’anno".

Tale situazione si sta riflettendo anche sui prezzi?

"Certamente. Lo scorso anno il millefiori veniva venduto a circa 10,50 euro al chilo mentre quest’anno il prezzo di vendita si aggira sui 12,50 euro. A condizionare il prezzo intervengono anche altri fattori come ad esempio l’aumento del costo del vetro".

Coldiretti Marche stima un calo produttivo addirittura del 70%. Secondo un’elaborazione di Coldiretti Marche su dati dell’Osservatorio nazionale rispetto allo scorso anno si stima un calo del 44% della produzione di miele di coriandolo, stabile il girasole con 9 chili ad alveare mentre è raddoppiata la produzione di millefiori estivo (14 kgalveare). Negli ultimi 5 anni nelle Marche l’apicoltura è cresciuta sia nel numero di operatori, ad oggi oltre 3.300 (+32% rispetto al 2018) sia nel numero di alveari (oltre 75mila, +61%). La minor produzione di miele va a discapito anche dei consumatori con l’arrivo sugli scaffali di prodotto estero, provenienti anche da Paesi che non sempre brillano per trasparenza e sicurezza alimentare tra campi trattati con pesticidi vietati in Italia e coltivazioni ogm. Trasparenza che invece i consumatori possono trovare in etichetta dove la tracciabilità, fortemente sostenuta dalla Coldiretti, è obbligatoria. La parola Italia deve essere presente per legge sulle confezioni di miele raccolto interamente sul territorio nazionale (es. miele italiano) mentre nel caso in cui il miele provenga da più Paesi dell’unione europea, l’etichetta – continua la Coldiretti – deve riportare l’indicazione "miscela di mieli originari della Ue" indicando il nome dei Paesi; se invece proviene da Paesi extracomunitari deve esserci la scritta "miscela di mieli non originari della Ue" con il nome dei Paesi.