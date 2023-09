Miele: maltempo frena produzione ad Ancona, Coldiretti Marche

L’anno scorso fu la siccità, quest’anno piogge e ondate di maltempo. Non c’è pace per gli apicoltori marchigiani dopo due annate molto complicate. Il bilancio del 2023 è disastroso, fa sapere Coldiretti, che a livello nazionale ha stimato un calo produttivo del 70%. Quanto alle Marche, che tra aprile e maggio hanno avuto pioggia ininterrotta per settimane e i riflessi della tragica alluvione dell’Emilia-Romagna, con vento, temperature più basse della media e grandine, la produzione di miele di acacia e di millefiori primaverile sono state azzerate. Gli apicoltori, informa ancora Coldiretti, sono stati costretti a ricorrere ad alimentazioni di salvataggio con acqua e zucchero per far sopravvivere gli alveari. La produzione si è ripresa tra luglio e agosto. Secondo un’elaborazione di Coldiretti Marche sui dati dell’osservatorio nazionale, rispetto all’anno scorso si stima un calo del 44% della produzione di miele di coriandolo, stabile il girasole con nove chili ad alveare, mentre è raddoppiata la produzione di millefiori estivo (14 kgalveare). Negli ultimi cinque anni nelle Marche l’apicoltura è cresciuta sia nel numero di operatori, oggi oltre 3.300 (+32% rispetto al 2018), che in quello di alveari (oltre 75mila, +61%). La minore produzione di miele arriva a scapito anche dei consumatori con l’arrivo sugli scaffali di prodotto estero, proveniente anche da Paesi che non sempre brillano per trasparenza e sicurezza alimentare. Una trasparenza che invece i consumatori possono trovare in etichetta dove la tracciabilità, fortemente sostenuta da Coldiretti, è obbligatoria. La parola "Italia" deve essere presente per legge sulle confezioni di miele raccolto interamente nel territorio nazionale, mentre nel caso in cui il miele provenga da più Paesi dell’Unione europea, l’etichetta, continua Coldiretti, deve riportare l’indicazione "miscela di mieli originari della Ue". Se invece il miele proviene da Paesi extracomunitari, deve esserci la scritta "miscela di mieli non originari della Ue" con il nome dei Paesi, mentre se si tratta di un mix, va scritto "miscela di mieli originari e non originari dell’Ue", anche qui con l’indicazione dei nomi dei Paesi.