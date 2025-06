Bologna tra le migliori 100 città da scoprire a piedi, la classifica

Bologna, 6 maggio 2025 – C’è anche Bologna tra le cento migliori città al mondo da scoprire a piedi. A dirlo è la classifica stilata da ‘GuruWalk’, la piattaforma di free walking tour che mette in contatto guide locali e viaggiatori con l’obiettivo di promuovere un modo alternativo, lento e sostenibile di conoscere le città. La graduatoria premia le destinazioni che meglio combinano bellezza architettonica, vivibilità, varietà degli itinerari e valore culturale dei percorsi percorribili a piedi.

L’Italia si distingue con ben otto città inserite: Roma, che guida la classifica mondiale, Firenze, Venezia, Milano, Napoli, Catania, Verona e anche Bologna. Proprio della città felsinea si legge: “Bologna, nota per la sua università medievale e per le torri pendenti, ha un fascino unico. Passeggiando per le sue vie porticate e i mercati storici e gustando la sua ricca cucina italiana, si vive un’esperienza autentica e indimenticabile, che nessuno vorrebbe perdersi.” Parole che accompagnano il 94° posto della città nella classifica globale, e che riflettono perfettamente l’anima del capoluogo emiliano, simbolo di bellezza architettonica, patrimonio culturale e varietà di percorsi pedonali. Basti pensare al centro storico: un itinerario ideale potrebbe iniziare da una delle porte che racchiudono la città e snodarsi lungo chilometri di portici — patrimonio Unesco —, attraversando piazze, osservando torri medievali e immergendosi nei mercati ortofrutticoli dei vicoli bolognesi, tra via Drapperie, Clavature, Orefici, vicolo Ranocchi, Pescherie Vecchie e il Mercato di Mezzo, dove si respira l’autentico spirito cittadino.

Ma Bologna è anche spiritualità e natura. I portici si possono percorrere anche lungo uno dei cammini simbolo della città: quello verso il Santuario della Madonna di San Luca. Un percorso che rappresenta fede e speranza, ma anche bellezza architettonica e paesaggistica, con una vista che abbraccia i colori della città e il verde dei colli. I due percorsi si possono anche combinare: i visitatori infatti possono partire da piazza Maggiore, passando prima per le viuzze dei mercati, e poi raggiungere il Portico del Meloncello, considerato convenzionalmente il punto di inizio della salita verso il santuario. E ancora, parchi urbani, giardini storici e itinerari tra arte, musica e cultura rendono Bologna una destinazione perfetta da scoprire a piedi, in ogni stagione. Non sorprende quindi che la città sia entrata tra le migliori 100 al mondo per il turismo pedonale: un riconoscimento per un luogo che riesce a coniugare storia, bellezza e natura, accompagnando i visitatori in un turismo lento e sostenibile.